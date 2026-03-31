Le trame delle prossime puntate de La Promessa in programma dal 6 al 12 aprile in prima visione sui teleschermi di Rete 4 rivelano che Tono e Simona riusciranno a fare pace grazie all'intervento di Manuel. Maria, invece, tratterà male Petra, ritenendola responsabile del provvedimento disciplinare della curia ai danni di Samuel.

Tono e Simona fanno pace

Simona proverà un riavvicinamento con Tono, che accetterà di fare pace con lei su suggerimento di Manuel.

Teresa, intanto, racconterà a Romulo e Petra che Eugenia ha mostrato nuovi segni di squilibrio mentale, tanto da aver minacciato Lorenzo con un tagliacarte.

Maria, invece, sospetterà che Petra abbia fatto la spia al vescovato sul comportamento di Padre Samuel. La domestica sarà certa che la governante abbia rivelato che il prelato ha celebrato il matrimonio di Catalina in un posto non consacrato.

Maria e lo staff trattano male Petra

Le anticipazioni settimanali della soap opera rivelano che il sergente Burdina dirà Manuel che Tono gli ha mentito sulla rapina che ha subito. L'uomo di legge proporrà all'erede del marchesato di arrestare il suo dipendente ma la richiesta non sarà accettata.

Lope, invece, dirà a Curro che lo smeraldo del braccialetto è falso. Il cuoco, a questo punto, avrà intenzione di tornare alla gioielleria ma l'ex baronetto glielo impedirà.

Petra, intanto, confiderà a Samuel che la servitù continua a trattarla male. Il prelato pregherà Maria di concedere una seconda chance alla governante.

Catalina e Adriano, invece, accetteranno Lisandro come padrino dei loro gemelli nonostante un'iniziale titubanza. Infine Leocadia confiderà ad Angela che tra poco dovrà lasciare La Promessa per tornare a studiare all'università in Svizzera.

Romulo ha chiesto perdono alla servitù della tenuta

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine marzo su Rete 4, Lope e Curro hanno incontrato Esmeralda in gioielleria. I due non sono riusciti ad ottenere delle informazioni precise. Nonostante questo, i due giovani hanno acquistato uno smeraldo a debito, sperando di recuperare i soldi in futuro.

Tono, invece, ha chiesto a Manuel di parlare con il sergente che si sta occupando del suo caso. L'uomo di legge ha confermato al marchesino che ci sono state altre rapine. Manuel e Simona hanno chiesto perdono a Tono per non aver creduto alla sua versione.

Romulo, intanto, ha chiesto perdono a tutti per il suo comportamento. L'uomo ha deciso di avere un confronto con Emilia prima che sia troppo tardi. Infine Eugenia ha sconvolto Curro e l'infermiera quando ha deciso di trasferirsi nella camera da letto di Lorenzo.