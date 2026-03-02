Le trame delle prossime puntate de La Promessa in programma dal 9 al 15 marzo su Rete 4 rivelano che Angela sarà in grave pericolo per colpa di Basilio. Lorenzo de La Mata, invece, apparirà intenzionato a spedire Eugenia in clinica.

Basilio punta un coltello contro Angela

Lope e Curro indosseranno lo smoking per andare a giocare al casinò ed affrontare Basilio. Il cuoco farà una partita a poker con Basilio dove quest'ultimo perderà tutti i soldi. L'uomo riconoscerà Lope e Curro e per questo punterà un coltello al ventre di Angela. I tre torneranno alla tenuta, raccontando che Basilio era stata incaricato di manomettere la sella di Curro.

Successivamente Tono con le spalle al muro racconterà la verità del furto dell'auto e del denaro a Manuel. Il saldatore dirà al marchesino di aver sperperato i suoi soldi in una bisca clandestina con la speranza di raddoppiare la cifra per ripagare i suoi debiti.

Lorenzo vuole mandare Eugenia in sanatorio

Le anticipazioni della soap opera spagnola raccontano che Leocadia si opporrà alla celebrazione del matrimonio segreto tra Catalina e Adriano. La darklady pretenderà che la marchesina e il mezzadro diventino marito e moglie nel salone del palazzo alla presenza della famiglia e di alcuni membri della servitù.

La presenza di Eugenia a La Promessa, invece, destabilizzerà tutti i presenti ed in particolare Lorenzo, che apparirà sempre più desideroso di rispedirla in sanatorio.

Infine Manuel cercherà un modo per acquistare i macchinari necessari alla costruzione di alcuni aerei militari dopo la perdita dei soldi da parte di Tono.

Curro è tornato a vestire i panni di baronetto per non turbare sua madre

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa andati in onda ad inizio marzo sui teleschermi italiani, Alonso ha rimproverato Martina per essere andata a trovare Cruz in carcere. L'uomo ha accusato la nipote di non aver avuto rispetto per la loro famiglia. Simona, invece, ha litigato con Tono, che non ha voluto più intralci nella sua vita. Romulo ha confidato a Ricardo di conoscere Emilia da tempo e di essere a disagio per la sua presenza alla tenuta. L'infermiera ha deciso di affrontare il maggiordomo.

Lorenzo, intanto, ha ricevuto un regalo da parte del conte di Ayala, apparendo molto preoccupato. Eugenia è arrivata alla tenuta mentre Manuel ha rimproverato suo padre per non essere stato trattato come Catalina quando gli propose di aiutarlo a sposare Jana.

Infine Curro è tornato a vestire i panni di baronetto per non turbare Eugenia. Lorenzo è apparso il più disperato per la presenza della moglie e per questo ha cercato un mezzo per rispedirla in sanatorio.