Le trame delle nuove puntate de La Promessa in programma dal 16 al 22 marzo in prima visione su Rete 4 rivelano che Tono scomparirà nel nulla, facendo preoccupare Manuel. Martina e Curro, invece, verranno mortificati da un nuovo ospite della tenuta.

Tono fa perdere le proprie tracce

Eugenia domanderà a Martina di portarla da Cruz in carcere. La ragazza informerà della novità suo zio Alonso, che impedirà ad entrambe di lasciare la tenuta.

Nel frattempo, Tono farà perdere le proprie tracce, destando la preoccupazione da parte di Manuel e Simona. In questa circostanza, Petra si mostrerà gentile nei confronti della cuoca della tenuta.

Il cambio di atteggiamento della governante lascerà tutto lo staff senza parole.

Successivamente Angela troverà un modo per permettere a Curro e Lope di uscire da La Promessa. I due ragazzi raggiungeranno la gioielliera Llop sotto falsa identità. In questa circostanza, l'ex baronetto informerà la commessa di aver intenzione di acquistare un gioiello per la sua fidanzata.

Lisandro umilia Martina e Curro

Le trame settimanali della soap opera spagnola raccontano che il duca de Carval y Cifuentes farà il suo arrivo alla tenuta. Lisandro farà credere di aver subito un guasto all'auto per ottenere ospitalità da Alonso. L'arrivo del nobile manderà in crisi tutto il palazzo a causa della presenza di Curro e di Adriano e Catalina coi loro bambini che non deve essere scoperta.

Il segreto verrà presto scoperto dal duca de Carval y Cifuentes che non esiterà a provocare Martina in merito alla sua nuova storia d'amore. Le parole saranno udite da Curro che vestito da semplice valletto interverrà per difendere la ragazza. Sarà in questa circostanza che Lisandro riconoscerà il giovane non esitandolo ad umiliarlo.

Lorenzo ha iniziato ad avvelenare Eugenia

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio marzo sui teleschermi di Rete 4, Eugenia ha fatto ritorno alla tenuta come regalo di compleanno di Lorenzo. La presenza della donna ha sconvolto il capitano de La Mata, che ha escogitato un piano con la complicità di Leocadia per eliminarla un'altra volta.

I due hanno iniziato ad aggiungere del laudano alle sue bevande con l'intenzione di farla impazzire. Intanto Padre Samuel ha atteso che Catalina e Adriano si decidessero a diventare marito e moglie. Il sacerdote ha accettato di sposare la coppia pur consapevole dei rischi che corrono. I promessi sposi sono apparsi certi di aver preso le precauzioni giuste per unirsi nel sacro vincolo del matrimonio. Le cose non sono andate per il verso giusto e il loro grande giorno si è trasformato in un incubo.