Eugenia tornerà a La Promessa nelle puntate del 2 e 3 aprile e stupirà tutti dopo aver riabbracciato Curro: "Sono stata da Cruz in carcere", dirà.

Le anticipazioni rivelano che Eugenia spiegherà a Alonso e Lorenzo che Ayala l'ha aiutata ancora una volta. La donna dirà che grazie al conte ha potuto rivedere Cruz e Alonso sarà a dir poco furioso con lei, visto che le aveva chiesto di non andare in carcere.

Preoccupazione per Eugenia a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Eugenia sorprenderà tutti e farà infuriare Alonso. Nelle puntate andate in onda, la donna ha fatto perdere le tracce di sé all'improvviso.

Tutta la famiglia è preoccupata per Eugenia conoscendo la sua fragilità mentale. Lorenzo e Leocadia temono di aver esagerato con il laudano, mentre Curro ha paura di aver ferito sua madre quando l'ha rimproverata per il trasferimento da suo marito. Tra qualche giorno emergerà la verità sulla scomparsa di Eugenia che dimostrerà ancora una volta di essere più lucida che mai. Mentre Alonso e gli altri valuteranno se chiamare o meno la polizia per avviare le ricerche, Eugenia rientrerà a La Promessa, come se nulla fosse accaduto. La donna abbraccerà subito Curro che sarà solo felice di rivederla e quasi non si domanderà dove sia stata la donna. Alonso e Lorenzo, invece, pretenderanno delle spiegazioni che arriveranno senza problemi e li deluderanno parecchio.

Alonso e Lorenzo furiosi con Eugenia

Nella puntata de La Promessa di giovedì 2 e venerdì 3 aprile, Eugenia tornerà al palazzo dopo una breve assenza. "Sono stata in carcere a trovare Cruz", dirà con fierezza ad Alonso che sarà molto infastidito da questa decisione, visto che le aveva chiesto più volte di evitare questa visita. Il marchese si domanderà come abbia fatto Eugenia ad arrivare fino al carcere, visto che le auto e la carrozza del palazzo non erano disponibili. La risposta di Eugenia sarà un altro duro colpo: "Ayala mi ha aiutata ancora", dirà la donna scatenando la rabbia di Alonso e Lorenzo. "Non avevi alcun diritto di farmi questo", dirà Alonso molto dispiaciuto. Eugenia terrà testa a suo cognato, rivendicando il diritto di parlare con sua sorella Cruz.