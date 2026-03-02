Catalina e Adriano organizzeranno le nozze segrete nella puntata de La Promessa di domenica 8 marzo, dopo il divieto di Leocadia.

Le anticipazioni rivelano che Alonso sarà molto dispiaciuto per sua figlia perché avrebbe voluto accompagnarla all'altare. Questo importante compito sarà affidato a Simona che sarà ben felice di accettare. Leocadia resterà all'oscuro di tutto.

Leocadia vieterà le nozze a Adriano e Catalina

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Catalina e Adriano sarà sempre più difficile realizzare il loro sogno d'amore. Dopo una prima approvazione alle nozze, infatti, Alonso dirà ai ragazzi che non possono sposarsi perché il re prenderebbe malissimo la loro unione.

A far cambiare idea al marchese sarà ancora Leocadia che con i suoi consigli porterà Alonso dalla sua parte. Il marchese, anche se sarà mortificato, dovrà fare un passo indietro e chiederà a Catalina e Adriano di rinunciare al matrimonio o, almeno, accontentarsi di diventare marito e moglie di nascosto da tutti, inclusa Leocadia. Ai due fidanzati non resterà molta scelta e alla fine accetteranno l'unica scelta che Alonso offrirà loro. Catalina non sarà affatto felice, ma si darà da fare per organizzare le nozze in segreto. Quando Leocadia andrà a parlare con Adriano e Catalina, entrambi staranno molto attenti e fingeranno di aver rinunciato alle nozze, anche se a malincuore.

La gioia di Simona a La Promessa per la sua amata Catalina

Nella puntata de La Promessa di domenica 8 marzo, Alonso parlerà con Catalina: "Avrei voluto un matrimonio diverso per te", dirà l'uomo. La ragazza comprenderà le ragioni di suo padre che non nasconderà il suo dispiacere per non poterla accompagnare all'altare. Dopo aver parlato con Alonso, Catalina andrà in cucina e confiderà a Simona che presto diventerà la moglie di Adriano, ma tutto dovrà svolgersi di nascosto. La cuoca sarà molto emozionata e giurerà di mantenere il segreto. Catalina sorprenderà ancora Simona chiedendole di accompagnarla all'altare. Per la donna sarà una grande gioia, anche perché ha sempre considerato Catalina come una figlia, visto che si è occupata di lei quando era una bambina.