Negli episodi de La Promessa in onda dall'8 al 14 marzo, Adriano e Catalina si sposeranno con una bella cerimonia a palazzo. Inoltre Lorenzo e Leocadia verseranno alcune gocce nel bicchiere di Eugenia, la quale comincerà a delirare.

Curro, invece, scoprirà che Basilio è stato incaricato per toglierli la vita, mentre Simona non crederà ai racconti di Tono.

Leocadia organizza una cerimonia intima a palazzo

Lope e Curro si recheranno al casinò per incontrare il falso stalliere Basilio. I due negheranno ad Angela la possibilità di andare con loro, ma poi cambieranno idea.

Intanto Tono spiegherà a Manuel che gli hanno rubato l'auto ed il denaro e che sporgerà denuncia. Il marchesino crederà ai suoi racconti, al contrario di Simona che è certa stia mentendo. La servitù, invece, non comprenderà il motivo per cui Romulo è così infuriato con Pia.

Nel frattempo Lorenzo cercherà in ogni modo di liberarsi di Eugenia. In tutto questo, Leocadia sarà contraria al fatto che le nozze di Adriano e Catalina si svolgano in segreto e pertanto organizzerà una cerimonia intima a palazzo. Simona non potrà più essere la madrina ed allora Vera, Candela e Teresa penseranno che è stata Petra ad informare Leocadia del matrimonio.

Eugenia vuole incontrare Cruz

Curro, Angela e Lope torneranno dopo avere giocato al casinò e saranno scioccati di avere scoperto che Basilio è stato incaricato di togliere la vita a Curro.

Quest'ultimo inizierà ad indagare per scoprire chi possa essere il mandante e partirà dalla gioielleria Llop. Inoltre Adriano e Catalina diventeranno marito e moglie con una bella cerimonia a palazzo.

Nel frattempo, Lorenzo e Leocadia verseranno alcune gocce nel bicchiere di Eugenia, la quale si mostrerà sempre più in difficoltà. Ezquerdo De La Mata comunque chiederà l'aiuto di Martina per poter incontrare Cruz. In tutto questo, Manuel rilancerà l'officina dopo i problemi avuti da Tono, mentre Candela non riuscirà a far riappacificare Simona con il figlio.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Curro e Lope hanno studiato un piano per poter incontrare Basilio al casinò ed Angela ha sottratto il denaro necessario per darlo al suo amato.

Inoltre Petra ha visto Maria e Samuel baciarsi, ma non ha detto niente a nessuno.

All'interno della servitù, invece, l'atmosfera è risultata essere tesa visto che Romulo non ha voluto riavvicinarsi a Pia, mentre si sono avvicinate le nozze tra Adriano e Catalina.