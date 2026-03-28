Pia incalzerà Ricardo nelle prossime puntate de La Promessa e ne nascerà una discussione accesa: "Hai ucciso tu Ana?" chiederà la donna.

Le anticipazioni rivelano che Pia avrà un forte indizio contro Ricardo: il biglietto del posto in cui Ana lavorava. Lui sarà indignato per la pesante accusa, ma non saprà dare una spiegazione plausibile per quel biglietto e i sospetti aumenteranno.

L'addio di Ricardo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Pia e Ricardo non avranno molta fortuna in amore. I due si riavvicineranno per un breve periodo, ma saranno divisi dalle circostanze.

Quando Cristobal, il nuovo maggiordomo, li sorprenderà a baciarsi, darà loro un ultimatum: Pia o Ricardo dovranno lasciare La Promessa. Manuel interverrà impedendo il licenziamento, ma di fatto la coppia si sfascerà. Pia sarà costretta a trasferirsi lontano da Lujan per un tempo indefinito con un pretesto a cui nessuno potrà opporsi: Cristobal la sceglierà per prestare servizio da altri nobili. Per lei sarà uno strazio vivere lontana dal piccolo Dieguito e Ricardo non potrà sopportarlo. Essendo consapevole del fatto che Pia è stata allontanata per quel bacio, Ricardo farà le valigie e lascerà La Promessa. A quel punto Pia potrà riprendere il suo lavoro a Lujan, ma di Ricardo non ci saranno più notizie per diversi mesi.

Pia e Ricardo a un punto di non ritorno?

Nelle prossime puntate de La Promessa, Santos, Pia e gli altri si abitueranno a fare a meno di Ricardo. Nessuno saprà dove si trovi l'uomo, ma una tragica notizia cambierà tutto: Ana è stata uccisa. Santos soffrirà moltissimo per la perdita di sua madre e Ricardo tornerà a La Promessa per stargli vicino. Il ritorno dell'uomo sarà accolto con affetto da Manuel che lo riprenderà a lavorare. Nel frattempo la polizia indagherà sulla morte di Ana ma farà presente a Santos che si brancola nel buio e sarà molto difficile trovare il colpevole. A questo proposito, Pia troverà tra gli indumenti di Ricardo un biglietto di "As de copas", il posto in cui lavorava Ana.

La donna non potrà far finte di niente e metterà alel strette Ricardo: "Hai ucciso tu Ana?". L'uomo non risponderà e questo alimenterà ancora i sospetti. Quando Pia lo incalzerà nascerà una forte discussione: "Come puoi pensare a una cosa del genere?" urlerà l'uomo offeso. Pia, però, gli farà notare il biglietto che ammutolirà Ricardo. L'uomo, infatti, non saprà dare una spiegazione plausibile alla sua presenza in quel posto.