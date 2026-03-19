Adriano chiederà a Catalina di andare via da La Promessa nelle prossime puntate, ma la donna non se la sentirà di lasciare le comodità, soprattutto perché i suoi bambini sono molto piccoli.

Le anticipazioni rivelano che dopo le nozze, Adriano penserà di costruire un futuro con la sua famiglia lontano dalla tenuta e dalla vita da nobili. Catalina, però, rifiuterà la sua proposta.

Le nozze di Adriano e Catalina a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina e Adriano rifletteranno sul loro futuro. Nelle puntate in onda in Italia, Leocadia ha fermato le nozze segrete dei due innamorati e ha proposto loro un matrimonio discreto.

Catalina e Adriano si sposeranno al palazzo e coroneranno il loro sogno d'amore, anche se nessuno dovrà sapere che sono marito e moglie. La notizia delle nozze non dovrà assolutamente trapelare al di là della tenuta, perché Alonso rischierà l'ennesimo scandalo che il re non potrebbe perdonare. Tutto sembrerà essersi risolto per il meglio per Catalina e suo marito, ma presto arriverà un imprevisto che spingerà Adriano a riflettere. Al palazzo di Alonso farà il suo ingresso don Lisandro, duca de Carvajal y Cifuentes, braccio destro del re e amico di Leocadia. L'uomo spiegherà che ha la macchina in panne e sarà ospitato molto volentieri dai De Lujan. Catalina e Adriano capiranno che fino a quando il duca sarà a La Promessa non potranno assolutamente farsi vedere insieme.

Adriano imbarazzato dalla presenza di don Lisandro

Nelle prossime puntate de La Promessa, con l'arrivo del duca Lisandro, Adriano sarà costretto a nascondersi nella sua stanza con i bambini. Catalina accoglierà l'ospite e cenerà con la famiglia, ma quando tornerà da suo marito si lamenterà della noia a cui la nobiltà costringe. La donna, inoltre, spiegherà ad Adriano che Lisandro si tratterrà qualche giorno in più perché apprezza l'ospitalità del palazzo. Adriano a quel punto farà una proposta a Catalina: "Andiamo via da qui", le dirà, "Ce la faremo con le nostre forze". La donna, tuttavia, rifiuterà questa possibilità perché non se la sentirà di rinunciare all'aiuto che la servitù le dà per accudire i gemelli. Catalina chiederà ad Adriano pazienza, fino a quando i bambini saranno un po' più grandi.