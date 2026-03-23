Alonso e Lorenzo arriveranno alle mani nelle prossime puntate de La Promessa: il marchese non ne potrà più dell'ingerenza del Capitano nelle questioni di famiglia.

Le anticipazioni rivelano che dopo l'annuncio delle nozze di Curro e Angela, Lorenzo sarà furioso. Questa volta, però, non riuscirà a manipolare Alonso che farà di tutto per proteggere suo figlio.

L'annuncio delle nozze di Curro a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Alonso perderà totalmente la pazienza e il controllo con Lorenzo. Tutto avrà inizio quando Curro e Angela annunceranno le loro nozze a tutta la famiglia.

La notizia farà infuriare sia il Capitano che Leocadia che si opporranno a questa iniziativa. Secondo i due, infatti, il matrimonio desterebbe un altro scandalo, soprattutto perché Angela e Lorenzo hanno disdetto la loro unione da troppo poco tempo. Alonso, questa volta, non si lascerà influenzare da nessuno e darà a Curro e Angela tutto il suo appoggio. Lorenzo non metabolizzerà facilmente la grande sconfitta e quando sarà da solo con Curro, oltre ad offenderlo per le sue origini, gli intimerà di andare via dal palazzo. Il Capitano si dirà disposto a tutto, anche a togliergli la vita pur di difendere il suo onore. La situazione peggiorerà quando Lorenzo andrà da Alonso, pensando di riuscire a manipolarlo come ha fatto diverse volte nel corso della sua permanenza al palazzo.

Lo scontro durissimo tra Lorenzo e Alonso

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lorenzo incalzerà Alonso con delle provocazioni sull'imminente matrimonio. "I due stupidi ragazzini vogliono sposarsi", dirà provocando una bruca reazione nel marchese. Quest'ultimo, infatti, fermerà la mano di Lorenzo impedendogli di versarsi da bere. Alonso difenderà il diritto alla felicità di suo figlio e ne nascerà una discussione che andrà a degenerare. Lorenzo continuerà a ribadire che lui vuole solo evitare uno scandalo, ma il marchese perderà il controllo. Oltre ad arrivare alle mani, intimerà al Capitano di andare via se non gradisce le regole del palazzo. Il marchese, inoltre, rinfaccerà a Lorenzo l'ospitalità e la comprensione che ha ricevuto egli anni.