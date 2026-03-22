Catalina sarà terrorizzata da Eugenia nelle prossime puntate de La Promessa: la vicinanza della donna a suo figlio le farà scattare una grande preoccupazione.

Le anticipazioni rivelano che Catalina chiederà a Curro di tenere sua madre lontana dai suoi figli. Il giovane capirà e proverà a parlare con Eugenia. Leocadia, però, sarà pronta a mettere benzina sul fuoco.

L'attaccamento di Eugenia per Andres a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina non sarà più così felice di avere Eugenia al palazzo. Leocadia sarà molto brava a manipolare la madre di Curro, fino a renderla insopportabile e far credere a tutti che sia pericolosa.

Oltre a somministrarle di nascosto del laudano con l'aiuto di Lorenzo, Leocadia si avvicinerà a Eugenia fingendosi amica. La signora de Figueroa noterà la grande emozione della donna quando conoscerà i figli di Catalina e punterà sul suo rimpianto di non essere mai stata una madre completa. Leocadia convincerà Eugenia del fatto che Andres è identico a Curro da neonato e le medicine faranno il resto. La madre di Curro inizierà a provare davvero un affetto morboso per i gemelli e in particolar modo per Andres, ma non farò nulla di preoccupante. Un giorno, sentendo il pianto dei gemelli, Eugenia si permetterà di entrare in camera di Catalina per prendere Andres in braccio e coccolarlo. Quando la moglie di Adriano la sorprenderà con suo figlio avrà una reazione dura ed esagerata e intimerà a Eugenia di non entrare mai più nella sua stanza senza permesso.

Eugenia nelle mani di Leocadia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Catalina parlerà con Curro e, anche se sarà imbarazzata, gli dirà che ha paura di Eugenia. Il ragazzo chiederà spiegazioni e gli sembrerà esagerato temere sua madre solo perché aveva in braccio Andres, ma poi comprenderà. Catalina, infatti, sarà terrorizzata e Curro non potrà essere indifferente a tutto questo. Il giovane andrà da Eugenia e la consolerà, dicendole che Catalina l'ha rimproverata solo perché tiene molto ai suoi figli. Leocadia, poco dopo, peggiorerà ulteriormente la situazione dicendo a Eugenia che Catalina è gelosa e solo per questo la vuole escludere dalla vita di Andres.