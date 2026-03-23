Pia sospetterà che Ricardo abbia tolto la vita a Ana nelle prossime puntate de La Promessa: tra i suoi indumenti ci sarà un biglietto del posto in cui lavorava sua moglie.

Le anticipazioni rivelano che Ricardo avrà molti indizi contro di lui: oltre al biglietto, nessuno saprà dove si trovava al momento del delitto e inoltre ci sarà un movente molto forte. La vedovanza per Ricardo è l'unico modo per sposare Pia.

L'addio a Ana e il ritorno di Ricardo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che nelle prossime puntate per Santos ci sarà una notizia orribile: Ana è morta in circostanze misteriose.

Il ragazzo vivrà un momento di profondo dolore e non permetterà a nessuno di stargli accanto. Ricardo sarà rintracciato dalla polizia e appena avrà la notizia correrà a La Promessa da Santos per andare con lui al funerale di sua moglie. Il sergente spiegherà che Ana ha perso la vita probabilmente in una rapina, visto che è stata colpita alla nuca. Le indagini andranno avanti, ma sarà molto difficile risalire al colpevole e si temerà che il malvivente resti impunito. Intanto, Ricardo tornerà a lavorare per i De Lujan grazie a Manuel e quindi potrà stare accanto a suo figlio in questo periodo così difficile per lui. Tutto sembrerà tornare alla normalità quando emergerà un particolare inquietante: Pia troverà tra gli indumenti di Ricardo un biglietto del posto in cui lavorava Ana.

Sarà inevitabile pensare che possa essere lui il colpevole della tragica morte di sua moglie.

I sospetti su Ricardo: perché avrebbe voluto togliere la vita a Ana?

Nelle prossime puntate de La Promessa, Pia inizierà a sospettare che Ricardo abbia tolto la vita a Ana. Effettivamente, gli indizi a suo carico saranno molti. Innanzi tutto, la domestica troverà negli indumenti di Ricardo il biglietto del posto in cui la donna lavorava. Questo è già molto strano, visto che l'uomo non aveva a che fare con sua moglie da moltissimi mesi. Un altro elemento che gioca a sfavore di Ricardo è il fatto che lui aveva lasciato La Promessa da molto tempo e nessuno sapeva dove si trovasse. L'uomo non avrà nessun alibi, ma avrà un movente piuttosto forte: il mancato annullamento delle nozze con Ana.

Ricardo e Pia non possono vivere liberamente il loro amore e per questo Ricardo avrebbe voluto annullare il matrimonio con sua moglie. Questo, però, non è stato possibile e lui e Pia hanno dovuto separarsi definitivamente. Da vedovo, Ricardo potrà sposare senza alcun problema la sua amata.