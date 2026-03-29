Curro assisterà impotente al decesso di Eugenia nelle prossime puntate de La Promessa: la donna si toglierà la vita al battesimo di Andres e Rafaela.

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo e Leocadia riusciranno a portare Eugenia alla pazzia. La donna sarà totalmente fuori controllo e finirà per farsi irrimediabilmente del male.

Eugenia esclusa dal battesimo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Lorenzo e Leocadia avranno la fortuna dalla loro parte. I due continueranno a portare avanti il loro piano contro Eugenia e sarà proprio quest'ultima a facilitare loro le cose.

La donna, infatti, sorprendendo tutti, deciderà di trasferirsi nella stanza di suo marito. Curro proverà a far cambiare idea a sua madre ma non ci riuscirà e per questo si realizzerà il suo incubo peggiore. Lorenzo si divertirà a far impazzire sua moglie svegliandola in piena notte con un campanello per poi negare. Leocadia creerà una serie di malintesi atti a provare il ritorno della malattia mentale di Eugenia. Il laudano farà il resto e nel giro di poche settimane la madre di Curro sarà completamente fuori controllo. I suoi atteggiamenti spaventeranno Catalina che d'accordo con Curro escluderà Eugenia dal battesimo dei suoi bambini. Questa sarà la goccia che farà traboccare il vaso e spalancherà le porte all'ennesima tragedia per la famiglia.

L'incubo peggiore si realizzerà per Curro

Nelle prossime puntate de La Promessa, pur essendo stata esclusa, Eugenia irromperà al battesimo e sfogherà tutta la sua frustrazione. In lacrime, la donna rinfaccerà alla sua famiglia di averla emarginata e impugnerà un'arma. Il primo sparo sarà diretto a Don Lisandro, ma Adriano gli farà da scudo e avrà la peggio. Nel trambusto generale, Eugenia prenderà Andres e salirà con lui sulla torre. Catalina sarà a dir poco disperata e Curro proverà a fermare sua madre salendo sulla torre per farla ragionare. Il ragazzo riuscirà a strappare il bambino dalle braccia di Eugenia, ma non riuscirà a fermare lei. La donna si lancerà nel vuoto e le ferite saranno troppo gravi. Curro stringerà tra le braccia sua madre per un'ultima volta: la donna morirà tra le sue braccia.