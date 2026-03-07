Curro sarà convinto che è stato Jacobo a togliere la vita a Jana: nelle prossime puntate de La Promessa, emergerà che il fratello di Jacobo è deceduto in un incidente aereo e che Manuel era presente alla tragedia.

Le anticipazioni rivelano che Curro spiegherà a Pia che secondo lui Jacobo ha voluto vendicarsi di Manuel provocando la perdita di sua moglie e del figlio che aveva in grembo.

Una nuova pista per Pia e Curro a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che l'arrivo di Eugenia al palazzo frenerà le indagini di Curro e Pia, ma solo per un po'.

Nei prossimi giorni, infatti, il valletto e la domestica uniranno ancora le loro forze per fare chiarezza sulla morte di Jana. Curro ripartirà dall'agguato in cui qualcuno ha tagliato le corde della sua sella e arriverà a una svolta. Curro risalirà a Basilio, il finto stalliere che si è occupato di eseguire il piano e attentare alla sua vita. Qui, entrerà in gioco anche Lope che aiuterà Curro ad incontrare Basilio grazie alle sue conoscenze nel gioco d'azzardo. I due ragazzi incontreranno Basilio al casinò e scopriranno che si tratta di un sicario e che dietro l'agguato c'è qualcuno che ha a che vedere con una gioielleria. Basilio non saprà dire chi ha commissionato l'agguato, ma rivelerà a Curro l'esistenza di una gioielleria in cui non si commerciano solo gioielli ma anche veleni e tutto ciò che riguarda i reati più gravi.

Il finto stalliere, infatti, dirà che ha ricevuto l'incarico proprio da qualcuno che frequenta quella gioielleria.

Jacobo tra i sospettati dell'omicidio di Jana

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro seguirà la pista della gioielleria e scoprirà che Jacobo è un cliente fisso. I sospetti, quindi si concentreranno su di lui, anche perché l'improvvisa storia d'amore con Martina non convincerà affatto Pia e Curro. Quest'ultimo inizierà a pensare a un possibile movente che possa aver spinto Jacobo a togliere la vita a Jana e lo troverà. Curro risalirà ad un vecchio episodio di cui Manuel è stato spettatore: la tragica morte di un giovane pilota, Esteban Monteclaro. Il cognome, lo stesso di Jacobo, accenderà in Curro un'idea che sembrerà combaciare perfettamente con i fatti. Secondo il valletto, infatti, Jacobo ha tolto la vita a Jana per far provare a Manuel lo stesso dolore della perdita.