Curro rinchiuderà e legherà Lorenzo nella stanza segreta nelle prossime puntate de La Promessa: "Hai fatto impazzire Eugenia", urlerà ricordandogli tutti i crimini commessi.

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo avrà davvero paura di perdere la vita, ma riuscirà ad intenerire in qualche modo Curro parlando della sua infanzia.

La rabbia di Curro esploderà a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che tra Lorenzo e Curro ci sarà una resa dei conti che sorprenderà il ragazzo. Nelle puntate in onda in questi giorni, Curro ha appena ritrovato Eugenia che gli ha confidato gli abusi subiti per colpa di Lorenzo durante il matrimonio.

Il ragazzo ha promesso a sua madre che il Capitano pagherà per tutta la sua cattiveria e, anche se ci vorrà tempo, arriverà il momento in cui Curro avrà in pugno Lorenzo. Dopo aver sopportato per mesi per provocazioni del Capitano, Curro raggiungerà il limite e mostrerà il suo lato più crudele. Il ragazzo rapirà Lorenzo, lo legherà e lo rinchiuderà nella stanza segreta per fargli confessare tutto: dall'omicidio di Jana alle nozze costrette di Angela. Lorenzo avrà davvero paura di Curro perché sarà totalmente fuori controllo e più volte arriverà sul punto di togliergli la vita. "Hai fatto impazzire mia madre Eugenia", urlerà Curro in lacrime, pronto a mettere fine all'esistenza di Lorenzo in quella stanza.

La rabbia di Curro, però, sarà domata in qualche modo da un racconto del Capitano sulla sua infanzia.

Lorenzo riuscirà a spiazzare Curro

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro metterà Lorenzo di fronte a tutti i crimini commessi. Il Capitano negherà tutto, tranne le nozze volute con Angela e prenderà le distanze dall'omicidio di Jana. Ci sarà un altro discorso in sospeso con Curro: tutta la sofferenza che Lorenzo ha provocato a Eugenia che per lui è sempre stata una madre. Lorenzo spiegherà a Curro che lui lo amava da bambino e in lacrime gli racconterò un episodio in cui la pertosse stava per ucciderlo. "Passavo le notti a vegliarti", dirà Lorenzo, "Se ti avessi perso non so come avrei fatto".

Curro sarà sorpreso dalla dolcezza del Capitano che mai lo aveva apprezzato. Lorenzo, inoltre, spiegherà a Curro che Eugenia è impazzita a causa dell'adozione, perché si sentiva in colpa nei confronti dei suoi veri genitori.