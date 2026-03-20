Doppio addio a La Promessa nelle prossime puntate: Romulo ed Emilia vivranno il giorno più importante della loro vita e poi partiranno per sempre.

Le anticipazioni tv rivelano che Romulo riceverà delle parole d'affetto dai suoi colleghi e persino da Petra. Dopo trent'anni di servizio, il maggiordomo si lascerà alle spalle il palazzo De Lujan con la sua amata.

Le nozze emozionanti di Romulo e Emilia

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che Romulo ed Emilia riusciranno a superare i lunghi silenzi e si dichiareranno amore. Il maggiordomo resterà ancora per un po' lontano dall'infermiera, ma alla fine capirà che l'orgoglio non serve a niente.

Romulo commuoverà Emilia con una proposta di nozze e, accettando il consiglio di Alonso, festeggerà il suo amore con tutta la famiglia De Lujan e la servitù. Dopo oltre 30 anni di servizio, Romulo deciderà di dedicare il resto della sua vita ai sentimenti e chiudere per sempre con li lavoro. La notizia non farà piacere ad Alonso, ma il marchese sarà felice perché il maggiordomo andrà via con la persona amata. Sarà il padrone di casa ad organizzare le nozze del suo prezioso braccio destro e la cerimonia farà commuovere tutti. Per Romulo ed Emilia sarà un momento molto importante che segnerà un cambiamento drastico delle loro vite.

L'ultimo sguardo a La Promessa per Romulo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Romulo ed Emilia lasceranno il palazzo dopo aver festeggiato le nozze con i De Lujan e la servitù, uniti per l'occasione.

Il maggiordomo andrà via a testa alta e con un grande affetto da parte di tutti i colleghi, persino di Petra. La governante, da sempre restia a lasciarsi andare ai sentimenti, non potrà fare a meno di augurare il meglio a Romulo. "La stimo e la stimerò sempre", dirà, "Sono felice per lei". Con una profonda commozione, il maggiordomo ripenserà ai momenti più importanti della sua vita e della sua carriera, trascorsi a La Promessa. Dopo aver dato un ultimo sguardo al palazzo, Romulo andrà via con la sua amata Emilia, tra gli applausi dei colleghi e dei nobili. Prima di varcare la soglia, il maggiordomo ringrazierà la famiglia De Lujan per avergli concesso l'onore di poter lavorare per loro.