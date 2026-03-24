Eugenia farà tremare Leocadia al suo ritorno dal carcere nelle prossime puntate de La Promessa: "Cruz mi ha detto di non fidarmi di te".

Le anticipazioni rivelano che Leocadia saprà giocarsi bene le sue carte e alla fine otterrà la fiducia di Eugenia. Alla donna basterà dirsi pentita e decisa a liberare Cruz perché la crede innocente.

La fuga di Eugenia da La Promessa e la visita in carcere

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Eugenia riuscirà a realizzare il suo desiderio, anche se non avrà l'appoggio di Alonso. Quest'ultimo infatti si rifiuterà di concedere a Eugenia una visita in carcere a Cruz e penserà di aver risolto la questione in questo modo.

La donna, tuttavia, non si arrenderà e farà ricorso all'unica persona che l'ha aiutata negli ultimi mesi: il conte Ayala. Grazie a lui, Eugenia avrà una carrozza e un appuntamento in carcere per poter riabbracciare sua sorella. Al palazzo nessuno saprà nulla di tutto questo e tutti temeranno per la sorte di Eugenia che sembrerà sparita nel nulla. Quando Alonso sarà sul punto di chiamare la polizia per denunciarne la scomparsa, sua cognata tornerà a La Promessa come se nulla fosse: "Sono stata da Cruz in carcere", dirà con naturalezza, rivelando che ha ricevuto l'aiuto di Ayala. Alonso sarà nuovamente furioso con Eugenia, mentre Leocadia proverà a sfruttare la situazione a suo favore.

Leocadia riuscirà ancora una volta a manipolare Eugenia

Nelle prossime puntate de La Promessa, il piano di Leocadia e Lorenzo contro Eugenia proseguirà a gonfie vele. Leocadia si giocherà la carta dell'amicizia avvicinandosi alla madre di Curro che però questa volta la respingerà: "Io e te non siamo mai state amiche", dirà bruscamente, "Cruz mi ha detto di non fidarmi di te". Le parole di Eugenia faranno tremare Leocadia che però riuscirà a mantenere la calma e spiegherà che è molto pentita per non aver appoggiato Cruz durante l'arresto. La donna, quasi in lacrime, confiderà a Eugenia che sta pensando a come fare per tirare fuori dal carcere la sua amica, anche perché è certa della sua innocenza. In questo modo, Leocadia riuscirà di nuovo a conquistare la fiducia di Eugenia che la vedrà come un'alleata.