Il battesimo a La Promessa finirà in tragedia

Le anticipazioni de La Promessa annunciano un tragico momento che coinvolgerà i protagonisti: la fine di Eugenia che ricorderà tanto l'addio di Jimena. La madre di Curro è appena arrivata al palazzo ed è perfettamente guarita dalla sua malattia mentale. Dal suo racconto, infatti, è emerso che Lorenzo per anni le ha fatto somministrare una terapia di psicofarmaci che avevano annullato la sua lucidità. Eugenia apparirà in perfetta forma, sia fisica che mentale, ma tutto questo durerà davvero poco. Lorenzo intossicherà l'unguento dei massaggi di Eugenia che giorno dopo giorno diventerà sempre più fragile.

A peggiorare le cose sarà una diabolica alleanza tra Leocadia e Lorenzo che porteranno alla pazzia Eugenia. I due, infatti, faranno sentire alla donna dei rumori di cui negheranno l'esistenza e Leocadia farà in modo che Eugenia si leghi profondamente a Andres, il figlio di Catalina che tanto le ricorda Curro da piccolo. La situazione precipiterà quando a causa del suo peggioramento Eugenia sarà esclusa dal battesimo dei gemelli. La donna, fuori di sé, si presenterà con un'arma al ricevimento e premerà il grilletto contro Adriano. Il panico prenderà il sopravvento e mentre tutti soccorreranno il padre dei gemelli, Eugenia fuggirà e salirà su una torre con Andres.

Eugenia come Jimena, vittime della disperazione

