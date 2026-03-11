Toño non è mai stato sposato con Norberta come ha detto e i figli no sono suoi: è quanto emergerà nelle prossime puntate de La Promessa, quando Manuel indagherà sul suo passato.

Le anticipazioni rivelano che Manuel parlerà con Simona di quello che ha scoperto: "Toño ha mentito dal primo giorno".

Il ritorno di Toño a La Promessa e le sue bugie

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Toño sarà protagonista ed emergerà tutto il suo passato. Nelle puntate in onda in Italia, Manuel ha appena affidato al ragazzo una grossa somma di denaro per pagare i macchinari dell'attività e anche l'auto di Alonso per raggiungere Lujan.

Nei prossimi giorni, però, Toño tornerà e mentirà a Manuel dicendogli che è stato derubato. In realtà, il figlio di Simona ha rubato soldi e auto e si è giocato tutto in una bisca. Toño racconterà a Manuel la verità solo dopo alcuni giorni e giustificherà il suo gesto dicendo che ha contratto molti debiti. La prima reazione del marchesino sarà furiosa, ma alla fine Manuel deciderà di risolvere i problemi di Toño e dargli una seconda possibilità. Innanzi tutto, Manuel pagherà i debiti di Toño usando il denaro presto da Leocadia che di fatto diventerà la socia di maggioranza della sua attività. Successivamente, il marchesino parlerà con Toño e lo incoraggerà a far pace con sua moglie Norberta e riprendere in mano la sua vita.

Sin dal suo arrivo a La Promessa, Toño ha raccontato che sua moglie lo ha lasciato a causa del vizio del gioco, ma presto si scoprirà che anche questa era una bugia.

Manuel darà una seconda possibilità al figlio di Simona

Nelle prossime puntate de La Promessa, Toño avrà una brusca reazione quando Manuel gli chiederà di farsi perdonare da sua moglie. Il ragazzo si irrigidirà sentendo parlare di Norberta e dei suoi figli e Manuel capirà che qualcosa non va. Il marchesino non farà più domande a Toño, ma indagherà per conto suo e scoprirà il vero passato del ragazzo. Una volta appresa la verità, Manuel penserà di parlarne con Simona: "Toño ha mentito dal primo giorno", dirà, "Non è sposato con Norberta e i figli non sono suoi".

Manuel spiegherà che Toño ha conosciuto Norberta quando lei era stata abbandonata da suo marito con due figli piccoli. Emergerà che Toño ha deciso di prendersi cura dei figli di Norberta come fossero suoi e ha finto di essere sposato con lei per evitare pettegolezzi. Quando il marito di Norberta è tornato, però, lei ha preferito ricostruire la sua famiglia e lasciare Toño con un pugno di mosche.