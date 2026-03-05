Leocadia diventerà la socia di maggioranza nell'attività di Manuel nelle prossime puntate de La Promessa: in questo modo la donna prenderà il controllo anche sull'attività del marchesino.

Le anticipazioni rivelano che Manuel sarà costretto a chiedere un prestito a Leocadia che non le negherà il suo aiuto. In cambio, però, avrà il 60% delle quote della società.

Toño tornerà a La Promessa senza soldi e auto

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia continuerà ad avanzare indisturbata negli affari della famiglia De Lujan. Dopo aver ottenuto il controllo del palazzo grazie ai generosi prestiti elargiti ad Alonso, Leocadia avrà un'altra occasione d'oro per diventare ancora più potente.

Tutto avrà inizio quando Manuel affiderà a Toño una somma di denaro per acquistare i macchinari. Per l'occasione, Manuel presterà al ragazzo anche un'automobile con cui recarsi in città e concludere l'affare. Toño tornerà al palazzo senza macchinari e a piedi, dicendo che è stato derubato. Dopo alcuni giorni, Manuel scoprirà che il figlio di Simona ha mentito e ha usato tutto ciò che gli aveva affidato per giocare alla bisca e sperare di rifarsi per pagare i suoi debiti. Manuel parlerà con Toño e lo comprenderà, tanto che gli darà una seconda possibilità. Il marchesino, però, avrà un grosso problema da risolvere: finanziare la sua attività, visto che non ha più fondi.

Leocadia continuerà la sua corsa al potere

Nelle prossime puntate de La Promessa, Manuel sarà costretto a rivolgersi nuovamente all'unica persona che potrebbe aiutarlo: Leocadia. Il giovane chiederà alla signora Figueroa un altro prestito per far fronte alle spese, ma non gli racconterà cosa è accaduto con Toño. Manuel si limiterà a dire a Leocadia che ha fatto male i calcoli e ha bisogno di più liquidità. La donna si prenderà un po' di tempo per pensarci, ma poi tornerà da Manuel con il denaro richiesto. Leocadia spiegherà che crede molto nel progetto del marchesino ed è per questo che vuole finanziarlo. La signora Figueroa, però, esigerà di ottenere più quote e grazie alla cifra elargita a lei spetterà il 60% della società. In questo modo, Leocadia avrà la maggioranza e Manuel non si sentirà affatto al sicuro.