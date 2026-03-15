Lorenzo sveglierà Eugenia nel cuore della notte con un campanello nelle prossime puntate de La Promessa, per poi negare il rumore e farle credere che sia un'allucinazione.

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo e Leocadia porteranno Eugenia alla pazzia facendole credere di sentire dei rumori inesistenti. I due creeranno delle situazioni ambigue in cui Eugenia arriverà a dubitare della sua stessa salute mentale.

La manipolazione di Lorenzo e Leocadia a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia e Lorenzo saranno più uniti che mai contro Eugenia.

Il loro piano per far perdere la ragione alla donna sarà diabolico e sottile e funzionerà alla perfezione. Lorenzo inizierà con del laudano nel bicchiere di sua moglie, per capire come reagisce. La dose sarà minima, perché sia lui che Leocadia staranno molto attenti a non destare sospetti e quindi lavoreranno per ottenere dei risultati graduali e rendere tutto più credibile. I due procederanno con l'unguento che Eugenia usa per i suoi massaggi: in questo modo la sostanza sarà assorbita senza che nessuno possa immaginarlo. Il laudano indebolirà la mente di Eugenia che spesso si sentirà stanca e confusa, ma riuscirà comunque a mantenere la sua lucidità. Lorenzo e Leocadia, a quel punto, inizieranno la loro manipolazione che porterà la stessa Eugenia a dubitare di sé.

Il primo piano sarà messo in atto da Leocadia che comprerà dei guanti per Curro e glieli farà trovare a nome di Eugenia, con un biglietto. L'indomani, la donna inviterà la sua amica a fare una passeggiata e la spingerà a comprare gli stessi guanti per suo figlio.

Eugenia arriverà a dubitare della sua salute mentale

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro aprirà il pacchetto di sua madre e quando vedrà lo stesso regalo del giorno precedente sarà sconvolto. Il ragazzo farà notare a Eugenia che gli aveva già regalato quei guanti e la donna andrà in panico. Leocadia e Lorenzo brinderanno alla prima delle tante vittorie, soddisfatti di come stiano andando le cose. La notte, invece, Eugenia sarà svegliata dal rumore di un campanello.

La donna si alzerà e chiederà a Lorenzo se anche lui abbia sentito lo stesso suono. Il Capitano negherà e sarà anche molto scocciato dai continui risvegli di Eugenia, dicendole che non esiste nessun rumore se non nella sua mente. A suonare quel campanello, invece, sarà proprio Lorenzo che subito dopo farà finita di dormire. Eugenia si sentirà disperata all'idea di avere una ricaduta.