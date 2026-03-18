Manuel aprirà il suo cuore a Simona nelle prossime puntate de La Promessa: "Sono stata al cimitero da Jana, è stato doloroso ma necessario", le dirà.

Le anticipazioni raccontano che Curro costringerà suo fratello ad affrontare la grave perdita che ha subito e che non ha mai accettato. Nonostante il dolore, Manuel si libererà di un grosso peso piangendo sulla tomba di sua moglie. Una volta tornato al palazzo, il marchesino si confiderà con Simona.

Curro aiuterà Manuel a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto si tornerà a parlare di Jana.

La scomparsa della ragazza ha lasciato un vuoto incolmabile in Manuel che non è ancora riuscito a metabolizzare la grave perdita. Il marchesino si sta concentrando sul lavoro e presto la sua attività con Toño gli regalerà tante soddisfazioni. La costruzione dei motori degli aerei sembrerà essere l'unica priorità per Manuel, ma Curro si accorgerà che suo fratello sta solo scappando dal dolore. Per metterlo di fronte alla realtà e convincerlo ad affrontare i suoi reali sentimenti, Curro fingerà di voler fare una passeggiata con Manuel e lo porterà al cimitero. Il marchesino in un primo momento si rifiuterà di andare sulla tomba di Jana, ma alla fine Manuel cederà. Per lui non sarà affatto semplice vedere la lapide della sua amata, ma Curro lo inviterà a sfogarsi: "Jana non tornerà mai".

Simona e Manuel si faranno forza a vicenda

Nelle prossime puntate de La Promessa, Manuel tornerà al palazzo dopo la visita al cimitero. Per il marchesino sarà un momento di profondo dolore ma anche di consapevolezza. Manuel parlerà con Simona di quello che è successo e confiderà a lei il suo stato d'animo. "Sono stato a cimitero da Jana", dirà, "È stato duro ma necessario". Manuel spiegherà a Simona che ha sentito quanto era grande l'amore che li univa e questo gli ha dato forza. La cuoca sarà felice di sentire il marchesino più sereno e gli racconterà che è in pena per Toño, perché non riesce proprio a riallacciare i rapporti con lui. Simona spiegherà a Manuel che suo figlio l'ha accusata di pensare solo a se stessa. Il marchesino assicurerà alla cuoca che Toño non pensa davvero quello che dice di lei.