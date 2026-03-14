Martina confesserà a Jacobo il suo tradimento nelle prossime puntate de La Promessa: "Ho baciato un altro", dirà senza specificare che quell'uomo è Adriano.

Le anticipazioni tv rivelano che Jacobo sarà furioso, ma Martina minimizzerà dicendo che per lei quel tradimento non conta niente. La ragazza mentirà, perché in realtà non farà altro che pensare ai momenti passati con Adriano.

Adriano e Martina: un nuovo amore a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano importanti novità per Martina. Tutto avrà inizio quando Adriano resterà da solo con i bambini, perché sua moglie sarà costretta a lasciare la tenuta.

Catalina dirà addio a Martina con una lettera in cui le chiederà di occuparsi di Adriano e dei suoi figli. Pur non conoscendo le motivazioni della partenza di Catalina, Martina non ignorerà la richiesta di sua cugina e diventerà per Adriano un importante punto di riferimento. L'amicizia tra i due, presto si trasformerà in qualcosa di più, tanto che Adriano e Martina si baceranno. Non si tratterà di un momento di debolezza, perché questo episodio manderà totalmente in crisi Martina. Per alcuni giorni la ragazza terrà tutto dentro, ma poi si confiderà con Curro. "Ho baciato un altro", dirà in lacrime, "Ho provato emozioni che non immaginavo". I sensi di colpa nei confronti di Jacobo tormenteranno Martina e Curro le suggerirà di parlare con lui e a lottare per il suo amore.

Le bugie di Martina e la rabbia di Jacobo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Martina rifletterà molto sulle parole di Curro e deciderà di parlare con il suo fidanzato. "Non so come dirtelo", inizierà, "Ho baciato un altro uomo". Jacobo andrà su tutte le furie: "Sto impazzendo", dirà domandandosi chi possa essere il suo rivale. Martina minimizzerà dicendogli che per lei quel bacio non è niente di importante. Non sarà facile metabolizzare il tradimento per Jacobo, soprattutto perché Martina gli chiederà perdono senza essere sincera fino in fondo. Nonostante la sua insistenza, infatti, la ragazza si rifiuterà di dirgli il nome dell'uomo che ha baciato. Martina mentirà dicendogli che non si tratta di uno sconosciuto che non ha nulla a che fare con le loro vite.