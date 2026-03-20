Martina confiderà a Eugenia qualcosa che la colpirà molto nelle prossime puntate de La Promessa: "Anch'io sono stata in manicomio", dirà, "Ed è stato Ayala a rinchiudermi, l'uomo che ti ha salvata".

Le anticipazioni rivelano che Eugenia e Martina saranno più vicine che mai, avendo condiviso la stessa terribile esperienza del manicomio. Eugenia approfitterà del momento per chiedere alla ragazza di aiutarla a far visita a Cruz in carcere.

Le nozze di Catalina e Adriano commuoveranno tutti a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Catalina e Adriano commuoveranno tutti con il loro matrimonio.

Anche se sarà una cerimonia intima e nascosta, Simona, Curro, Manuel e Alonso non potranno trattenere le lacrime per la gioia che trasmetteranno i due innamorati. Le nozze colpiranno anche Eugenia che si commuoverà, forse ripensando a quell'amore che non ha mai potuto vivere nella sua vita. Dopo la piccola festa, i De Lujan torneranno alla loro quotidianità. Catalina e Adriano vivranno la loro prima notte da marito e moglie con i loro bambini e Martina si rilasserà passeggiando in salotto con Eugenia. Dopo aver commentato le emozionanti nozze, Martina confiderà alla sorella di Cruz qualcosa che la lascerà senza parole: "Anch'io sono stata in manicomio", le dirà, "Ed è stato Ayala a rinchiudermi, l'uomo che ti ha salvata".

Eugenia resterà senza parole e Martina le spiegherà che Curro l'ha portata via da quel posto orribile, ma comprende perfettamente cosa significhi.

La richiesta di Eugenia che metterà in imbarazzo Martina

Nelle prossime puntate de La Promessa, Martina si aprirà con Eugenia e le racconterà il terribile periodo passato in sanatorio. Tra le due nascerà una bella complicità e Eugenia si dirà dispiaciuta per come ha reagito la famiglia dopo aver saputo della visita di Martina a Cruz. "Io ti capisco", dirà Eugenia, "E ti ammiro". La donna, successivamente, chiederà alla ragazza di aiutarla a rivedere sua sorella. "Sei l'unica che può organizzare un incontro in carcere" dirà. Martina sarà imbarazzata, soprattutto perché Alonso ha vietato a tutta la famiglia qualsiasi contatto con sua moglie.