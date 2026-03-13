Petra dirà addio in lacrime a La Promessa nelle prossime puntate: "La giustizia farà il suo corso" dirà a Maria, Teresa e Vera che la vedranno andare via dopo il suo licenziamento.

Le anticipazioni rivelano che Petra sarà mandata via dopo che Maria la accuserà di aver fatto scomunicare Don Samuel. La governante griderà la sua innocenza fino all'ultimo istante.

Don Samuel lascerà La Promessa e l'abito talare

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il grande cambiamento di Petra non sortirà gli effetti sperati sui suoi colleghi. Nelle puntate in onda, la governante si sta impegnando a diventare una persona migliore, ma i suoi sforzi non saranno apprezzati da Maria e gli altri che continueranno a dubitare della sua buona fede.

A peggiorare le cose arriverà la scomunica di Don Samuel, punito dal vescovado per aver celebrato le nozze di Catalina e Adriano. Maria non potrà digerire questo grave episodio e sarà convinta che Petra abbia denunciato il parroco. Don Samuel difenderà a oltranza la governante, ma questo non basterà. Petra ribadirà a gran voce di non aver nulla a che vedere con la scomunica di Don Samuel che sarà costretto a lasciare il suo abito talare. Nessuno, tuttavia, crederà a Petra. Maria umilierà la governante davanti a tutta la servitù e successivamente si confiderà con Catalina. Quest'ultima apprenderà da Maria che Don Samuel è assente perché è stato scomunicato. La cameriera le racconterà anche che è stata Petra a provocare tutto questo e le conseguenze arriveranno presto.

La brutta notizia di Romulo per Petra

Nelle prossime puntate de La Promessa, Catalina sarà impegnata con il battesimo dei suoi figli che non andrà affatto come sperato. La festa si trasformerà in una tragedia: Eugenia si lancerà nel vuoto e perderà la vita dopo aver ferito Adriano con un proiettile. Oltre al dolore per la perdita di Eugenia, Catalina dovrà affrontare la battaglia per la vita di Adriano che sarà portato in ospedale e operato urgentemente. La donna, tuttavia, non dimenticherà ciò che le ha detto Maria e delegherà a Martina un compito inaspettato: licenziare Petra. Romulo comunicherà alla governante che dovrà lasciare immediatamente La Promessa. Petra dirà addio al palazzo e al suo amato lavoro, ma, in lacrime, dirà ancora una volta che non ha denunciato don Samuel. "Vi pentirete per avermi trattata così", dirà, "La giustizia farà il suo corso".