Santos sarà molto amareggiato perché al funerale di sua madre Ana non ci sarà nessuno nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che Santos potrà contare su Ricardo che tornerà per stargli accanto, ma il dolore per la perdita di Ana sarà grande.

Un momento molto difficile per Santos

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che nelle prossime puntate Pia sarà disperata perché dovrà lasciare il palazzo. La decisione di Cristobal avrà l'intento di separare la donna da Ricardo e si rivelerà molto efficace. Pia, infatti, farà le valigie per trasferirsi in un altro palazzo e saluterà tutti.

La causa principale della grande sofferenza della donna sarà la distanza dal suo amato Dieguito, anche perché Cristobal non le dirà per quanto tempo dovrà restare in quel posto. L'assenza di Pia al palazzo lascerà un vuoto enorme, soprattutto in Ricardo che si renderà conto di aver provocato involontariamente tutto questo. L'uomo in cuor suo saprà che Cristobal ha mandato Pia lontano solo perché aveva scoperto la loro relazione segreta. Tormentato dai sensi di colpa, Ricardo lascerà La Promessa, certo che con la sua partenza Pia potrà tornare al palazzo. L'uomo non si sbaglierà: dopo il suo addio, Pia potrà tornare al suo posto e rivedere il suo amato bambino. Santos, tuttavia, resterà nuovamente senza l'affetto di un genitore e non ne sarà affatto felice.

Il ritorno di Ricardo a La Promessa

Nelle prossime puntate de La Promessa, Santos vivrà senza poter contare sulla presenza di Ricardo. Il ragazzo si avvicinerà nuovamente a Petra, ma presto riceverà una pessima notizia: sua madre Ana è morta. Santos sarà disperato, soprattutto quando scoprirà che qualcuno ha tolto la vita a Ana durante una rapina. Il dolore sarà così grande che Santos rifiuterà la vicinanza dei suoi colleghi, ma quando saprà il giorno della sepoltura chiederà a Petra di sostenerlo in quel momento difficile. Nel frattempo, la Guardia Civil riuscirà a rintracciare Ricardo che appena riceverà la notizia andrà a La Promessa da suo figlio. Santos abbraccerà suo padre e nonostante il dolore sarà felice di averlo accanto, tanto che comunicherà a Petra di non avere più bisogno di lei.

La sepoltura di Ana sarà deludente per Santos: nessuno, a parte lui e suo padre, sarà presente al funerale. Il ragazzo, al suo ritorno al palazzo, confiderà a Petra il suo dolore per la solitudine di sua madre.