Una figura misteriosa si aggirerà nell'hangar de La Promessa e ruberà un disegno di Manuel: Toño e il marchesino rincorreranno il ladro, ma non riusciranno a prenderlo.

Le anticipazioni rivelano che Manuel e Toño noteranno movimenti sospetti nell'hangar e si nasconderanno per capire cosa stia succedendo. Scopriranno che qualcuno vuole i disegni dei motori.

Notte movimentata a La Promessa per Manuel e Toño

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Toño e Manuel supereranno il momento di crisi e torneranno più uniti che mai. Nelle puntate in onda in Italia, Toño ha mentito a Manuel dicendo che è stato derubato: in realtà, giocando d'azzardo ha perso i soldi che gli aveva affidato.

Quando il marchesino lo scoprirà andrà su tutte le furie, ma poi ascolterà le ragioni di Toño e sarà molto comprensivo con lui. Dopo aver saputo che il ragazza aveva dei debiti, Manuel gli darà un'altra possibilità e lo farà tornare a lavorare con lui. Oltre a perdonare Toño, Manuel pagherà anche i suoi debiti per dargli la possibilità di ripartire davvero da zero. I due colleghi si rimetteranno al lavoro e tutto sembrerà andare per il meglio, tanto c he riceveranno anche una richiesta da parte di un misterioso cliente. un certo Esteban, infatti, attraverso una lettera, richiederà tre motori all'azienda di Manuel. Quest'ultimo ne sarà certamente felice, ma non potrà fare a meno di chiedersi come abbia fatto il cliente a scoprire la sua nuova attività.

Qualche giorno dopo, inizieranno ad accadere delle cose strane all'hangar.

Manuel e Toño inseguiranno il ladro senza successo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Manuel e Toño noteranno degli spostamenti all'interno del loro laboratorio. Ai due sarà chiaro che qualcuno si sta intrufolando nell'hangar e decideranno di tenere d'occhio il posto di lavoro per tutta la notte. Manuel e Toño resteranno nel laboratorio e si nasconderanno in attesa di capire cosa stia succedendo. All'improvviso apparirà una figura misteriosa con il volto coperto che si aggirerà attorno alla scrivania e prenderà un disegno di Manuel. Quest'ultimo e Toño interverranno subito per acciuffare il ladro, ma non ci riusciranno: sarà troppo veloce.