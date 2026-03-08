Gli spoiler degli episodi spagnoli de La Promessa in programma prossimamente in prima visione su Rete 4 rivelano che Eugenia perderà la vita, gettandosi da un'altissima roccaforte. La morte della donna sconvolgerà Curro, il quale troverà consolazione tra le braccia di Angela.

Eugenia si lancia nel vuoto dopo essere salita su una roccaforte

Lorenzo e Leocadia stringeranno un'alleanza per far impazzire Eugenia. I due complici somministrando alla donna delle piccole dosi di laudano che le faranno perdere la ragione. La situazione degenererà in occasione del battesimo di Andres e Rafaela.

Eugenia ferirà on un colpo d'arma da fuoco Adriano per poi salire su di un'altissima roccaforte con in braccio il bambino di Catalina. La donna si lancerà nel vuoto, tanto da esalare l'ultimo respiro di fronte agli sguardi attoniti dei parenti. La morte di Eugenia sconvolgerà Curro sopratutto quando apprenderà che Lisandro e Alonso hanno deciso di seppellirla in gran segreto per evitare scandali con il Re di Spagna.

Curro trova conforto tra le braccia di Angela

Dagli spoiler de La Promessa si apprende che Curro prenderà le distanze da Alonso, il quale si schiererà dalla parte di Lisandro. L'ex baronetto troverà conforto tra le braccia di Angela. Quest'ultima deciderà di accompagnare il ragazzo al cimitero durante la prima visita alla tomba della madre adottiva.

Una volta tornati alla tenuta, Angela abbraccerà teneramente Curro. La manifestazione d'affetto verrà notata da Leocadia, la quale chiederà alla figlia di prendere le distanze dal giovane in quanto ormai un semplice domestico. Le parole non piaceranno ad Angela, che darà vita ad una lite con la madre per difendere Curro. Leocadia parlerà poi con Alonso per chiedergli di mettere al suo posto l'ex baronetto dopo averlo visto troppo vicino alla figlia. Il marchese parlerà col figliastro, ordinandogli di allontanarsi da Angela poiché appartenenti a due ceti diversi.

Tono ha detto a Manuel di essere stato derubato e aggredito

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio marzo su Rete 4, Manuel è apparso sconvolto dopo aver scoperto che Tono è tornato non solo senza il macchinario ma neanche coi soldi che gli aveva dato.

Il figlio di Simona ha raccontato una terribile vicenda di cui è stato protagonista. Il ragazzo ha detto al marchesino di essere stato derubato e aggredito. Manuel ha creduto alla versione di Tono anche se ha sentito il suo alito puzzare d'alcool. Il nobile non ha dato retta a Simona, credendo nella buonafede del suo operaio. Leocadia e Lorenzo, invece, hanno stretto un'alleanza per tenere a bada Eugenia.