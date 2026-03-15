Leocadia obbligherà Angela a lasciare il palazzo nelle prossime puntate de La Promessa: la ragazza sarà disperata ma dovrà obbedire.

Le anticipazioni rivelano che la vicinanza di Angela e Curro non sarà tollerata da Leocadia. Quest'ultima farà le valigie a sua figlia e la costringerà a salire in auto per tornare in Svizzera.

L'abbraccio di Curro e Angela a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro e Angela saranno di nuovo pericolosamente vicini. Nelle puntate in onda in Italia, il valletto sta facendo di tutto per evitare la sua amata e si rivolge a lei con la dovuta distanza che c'è sempre tra servitore e nobile.

Presto, però, accadrà una tragedia che abbasserà tutte le difese di Curro e lo porterà a cercare il conforto di Angela. Tutto avrà inizio quando Eugenia, portata alla pazzia da Leocadia e Lorenzo, si lascerà cadere nel vuoto dalla torre. Curro assisterà agli ultimi drammatici momenti di vita di sua madre e questo lo segnerà profondamente. Il ragazzo non farà altro che piangere e ripensare a quella scena, con il forte senso di colpa di non aver protetto abbastanza sua madre. Angela non potrà essere indifferente a questo grande dolore e starà accanto a Curro con molto affetto. La presenza della ragazza sarà l'unica valvola di sfogo per il valletto che in lei riuscirà a trovare un po' di consolazione.

I due si vedranno sempre più spesso e questo non sfuggirà agli occhi attenti di Leocadia.

La severa punizione di Leocadia farà disperare Angela

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia terrà d'occhio Angela e la sorprenderà mentre abbraccia Curro. L'indomani, a colazione, la donna rimprovererà sua figlia che rivendicherà il diritto di stare accanto a un suo amico. "Ma è un valletto", dirà con disgusto Leocadia a Angela che le ricorderà che fino a poco tempo fa Curro era un nobile. Il litigio tra madre e figlia sembrerà risolversi in poche parole, ma non sarà affatto così. Quando Leocadia rivedrà Curro in compagnia di sua figlia non discuterà neanche. La donna svuoterà l'armadio di Angela e le farà trovare le valigie già caricate in macchina.

"Vai in Svizzera", ordinerà. Angela proverà ad opporsi ma non potrà fare nulla per far cambiare idea a Leocadia. La ragazza, in lacrime, salirà in auto senza salutare nessuno e sarà a dir poco disperata.