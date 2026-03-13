Gli spoiler delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente in prima visione sui teleschermi di Rete 4 raccontano che Leocadia si rivelerà essere l'assassina di Jana grazie ad un flashback. La darklady ammetterà di aver ucciso la ragazza per incastrare Cruz per un torto subito in passato.

Leocadia ha avvelenato Jana dopo averle sparato

Il pubblico scoprirà la verità sulla morte di Jana grazie ad un flashback di alcuni mesi. Leocadia non solo sparerà alla moglie di Manuel ma le darà il colpo di grazia con del veleno. La darklady inoltre confesserà alla giovane in punto di morte di aver ucciso Dolores e Carmen, la madre di Catalina.

Jana ascolterà tale confessione senza poter far niente, riuscendo solamente a dire a Curro: "Non è stata Cruz."

Durante un dialogo si scoprirà che Leocadia aveva usato Jana per incastrare Cruz e farla finire in carcere. La darklady aveva fatto in modo che la marchesa venisse accusata dell'omicidio della nuora per vendicarsi della sua mancata ascesa nella società spagnola come le aveva promesso in seguito agli omicidi di Carmen e Dolores. La madre di Angela aveva ucciso queste ultime su ordine di Cruz, in quanto gelosa di Alonso. La marchesa aveva promesso di aiutare Leocadia a ottenere un titolo nobiliare. La promessa non era stata rispettata da Cruz che dopo il matrimonio con il marchese si era sbarazzata della Leocadia fino al suo ritorno.

Curro accusa Lorenzo della morte di Jana

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Curro continuerà le indagini per scoprire la verità sulla morte di Jana dopo aver capito che non era stata Cruz ad ucciderla. L'ex baronetto accuserà Lorenzo nel corso di un violento faccia a faccia all'interno della tenuta. Ma il capitano de La Mata negherà tale accusa di fronte a Curro, che non sospetterà minimamente che ad avvelenare sua sorella sia stata Leocadia.

Leocadia e Lorenzo hanno fatto impazzire Eugenia

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà marzo su Rete 4, il piano di Lorenzo e Leocadia per distruggere Eugenia è iniziato. Il capitano de La Mata e la madre di Angela hanno avvelenato la bevanda della donna con del laudano in modo da farle perdere la lucidità mentale.

La madre adottiva di Curro ha iniziato a delirare ed Emilia è stata costretta ad accompagnarla in giardino per farle prendere aria. Allo stesso tempo, Leocadia e Lorenzo hanno screditato Eugenia davanti agli occhi di Alonso per convincerlo a ricoverarla nuovamente in sanatorio.

Simona ha ribadito a Manuel che Tono sta mentendo sul furto dei soldi. Secondo la cuoca, il ragazzo ha sperperato il denaro in alcool e gioco d'azzardo.