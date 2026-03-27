Adriano dirà a Lisandro la verità nelle puntate de La Promessa dell'1 e 2 aprile: "Sono il marito di Catalina e il padre dei suoi figli".

Le anticipazioni rivelano che Lisandro sarà a dir poco indignato per l'ennesimo matrimonio sconveniente e avrà uno scontro acceso con Adriano. Leocadia si prenderà l'impegno di parlare con don Lisandro per risolvere la situazione e Alonso gliene sarà grato.

Il duro scontro di Adriano e Lisandro a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la presenza di Lisandro continuerà a creare tensione all'interno della famiglia.

L'ospite indesiderato si divertirà a denigrare Curro e a tenere tutti sul filo del rasoio. Adriano resterà nella sua stanza con i gemelli per timore che Lisandro scopra l'ennesimo matrimonio sconveniente per i De Lujan. Il segreto, tuttavia, durerà molto poco perché Lisandro entrerà direttamente nell'abitazione di Catalina. "Chi sei e chi sono questi bambini?" chiederà Lisandro con tono severo ad Adriano che non avrà nessuna paura a dirgli la verità. "Sono il marito di Catalina e il padre dei suoi figli", dirà il mezzadro a Lisandro che sarà indignato e furioso. "Mi avete preso in giro" dirà con disprezzo, elencando tutti gli errori che i De Lujan hanno commesso negli ultimi mesi e ricordando il matrimonio di Maunel con una cameriera.

La drastica decisione di Catalina non piacerà ad Alonso

Nelle puntate de La Promessa dell'1 e del 2 aprile, Lisandro avrà uno scontro acceso con Adriano. Quest'ultimo affronterà il braccio destro del re rivendicando il suo ruolo in famiglia e il suo diritto di amare Catalina e i suoi figli. Quando Lisandro alzerà la voce, Adriano lo metterà subito a tacere intimandogli di abbassare i toni perché i suoi figli dormono. Tutto questo indispettirà Lisandro e ancora una volta Leocadia si rivelerà fondamentale. La donna, infatti, andrà subito a parlare con lui per mediare e Alonso le sarà molto grato. Adriano e Catalina non potranno fare altro che sperare che Lisandro sia clemente e non denunci al re le loro nozze. La figlia di Alonso arriverà a pensare di andare via da La Promessa e lo annuncerà a suo padre che però le chiederà di aspettare.