Lorenzo provocherà una crisi a Eugenia dicendole la verità nella puntata de La Promessa di mercoledì 11 marzo: "Jana non c'è più, Cruz l'ha eliminata", dirà.

Le anticipazioni rivelano che per Eugenia sarà durissimo accettare che sua sorella è in carcere per un reato così terribile. La donna avrà una crisi pensando che Cruz ha eliminato la moglie di suo figlio e il bambino che aveva in grembo.

Eugenia a La Promessa sana come un pesce

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che l'arrivo di Eugenia al palazzo scuoterà Lorenzo. Quest'ultimo tremerà quando si accorgerà che sua moglie non è affatto inferma e poco lucida come pensava.

al contrario, Eugenia dimostrerà di poter camminare e di essere perfettamente in grado di intendere e di volere. La donna spiegherà di essere guarita grazie ad Ayala che mesi prima l'ha fatta uscire dal sanatorio e l'ha curata. Il perfetto stato di salute di Eugenia diventerà un grosso problema per Lorenzo che fino a quel momento aveva tenuto sua moglie fuori dalla sua vita provocandone la pazzia con una terapia sbagliata. Eugenia ritroverà il suo rapporto con Curro e sarà trattata con i guanti da tutti, tranne che da suo marito. La donna chiederà di ricevere una massaggio da Emilia ma lei sarà troppo impegnata con Catalina e delegherà il compito a Maria.

Lorenzo riuscirà nel suo intento e destabilizzerà Eugenia

Nella puntata de La Promessa di mercoledì 11 marzo, Lorenzo continuerà a fare di tutto per traumatizzare Eugenia e far leva sulla sua fragilità mentale. Il Capitano andrà da sua moglie mentre Maria le farà un massaggio alle gambe. Lorenzo non perderà occasione per provocare e Eugenia dirà che la cameriera ha un'ottima mano. "Non sono una professionista come Emilia", dirà, "O come la mia amata Jana". In quel momento, Lorenzo coglierà la palla al balzo per traumatizzare Eugenia: "Che riposi in pace", dirà, "Jana è morta". La signora sarà sconvolta dalla notizia, anche perché le era stato detto che la ragazza era partita. Lorenzo rincarerà la dose: "Cruz l'ha eliminata perché aveva appena sposato Manuel". Eugenia scoppierà a piangere, ma il Capitano continuerà a raccontare questa terribile storia che provocherà in sua moglie una crisi.