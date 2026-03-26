Leocadia confesserà a Lisandro il suo vero obiettivo nelle puntate de La Promessa in onda il 2 e 3 aprile: "Voglio la famiglia, il palazzo, i soldi e il potere", dirà.

Le anticipazioni rivelano che con l'arrivo di Lisandro, Leocadia spiegherà che l'arresto di Cruz non è che l'inizio della sua vendetta. La donna punta ad ottenere tutto quello che apparteneva alla marchesa.

L'inaspettato arrivo di Lisandro a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che l'arrivo di Lisandro al palazzo metterà in agitazione tutta la famiglia. Alonso e gli altri saranno preoccupati che il braccio destro del re possa scoprire i segreti dei De Lujan e questo succederà nel giro di poco tempo.

Lisandro, infatti, sorprenderà Curro servire e lo denigrerà, complimentandosi con Alonso non solo per aver ripudiato suo figlio, ma per averlo umiliato inserendolo tra i camerieri. Presto Lisandro scoprirà anche che Catalina ha sposato Adriano e con lui ha due gemelli: questo lo farà indignare. Nei prossimi giorni verrà a galla il reale motivo della visita di Lisandro, tutt'altro che casuale. Emergerà che è stata Leocadia a chiamarlo come complice per distruggere i De Lujan. La signora De Figueroa continuerà a recitare la parte dell'amica di Alonso, mentre a Lisandro racconterà i suoi veri obiettivi. "La vendetta è un piatto che va servito freddo", dirà Leocadia al suo amico, "Io voglio tutto".

Leocadia e Lisandro: complici contro Alonso

Nelle puntate de La Promessa del 2 e 3 aprile, Leocadia si aprirà con Lisandro e gli dirà perché è arrivata al palazzo. La donna spiegherà al suo complice che l'arresto di Cruz non le è bastato, ma vuole molto di più. "Voglio tutto ciò che era suo: la sua famiglia, il palazzo, il potere, i soldi", dirà Leocadia con una decisione che non lascerà presagire nulla di buono. Lisandro si complimenterà con la donna per la sua astuzia e le confesserà che non sopporta affatto i De Lujan. Il braccio destro del re disprezzerà il modo di fare di Alonso e della sua famiglia, troppo spesso distanti dalle regole. Nel frattempo, nessuno sospetterà che Leocadia è la causa di tutti i guai che hanno colpito di De Lujan negli ultimi mesi.