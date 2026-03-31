Curro sospetterà di Jacobo e nella puntata de La Promessa di sabato 4 aprile ne parlerà con Pia: "È qui per vendicare la morte di suo fratello Esteban", dirà convinto.

Le anticipazioni tv rivelano che dopo aver saputo che Jacobo è un cliente della gioielleria, Curro si convincerà che è stato lui a togliere la vita a Jana e a far tagliare le corde del suo cavallo. Pia gli farà notare che per queste gravi accuse ci sarà bisogno di prove certe.

Lope scoprirà che Jacobo frequenta la gioielleria

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Lope verrà a sapere che Jacobo è un cliente speciale della misteriosa gioielleria.

Questo farà insospettire Curro che inizierà ad indagare sul fidanzato di Martina, visto che nessuno conosce il suo passato e la sua famiglia. Il giovane si convincerà che Jacobo ha qualcosa da nascondere e non vedrà di buon occhio il suo arrivo improvviso a La Promessa. Curro scoprirà qualcosa che alimenterà ancora di più i suoi sospetti: troverà un articolo di giornale che parla della morte di Esteban Monteclaro. Quest'ultimo era un giovane pilota che ha perso la vita durante una gara di volo a cui era presente anche Manuel. Curro ricostruirà la sua versione dei fatti e ne parlerà prima con Lope e poi con Pia, certo che sia stato Jacobo ad attentare alla sua vita e ad avvelenare Jana.

I sospetti di Curro sull'arrivo di Jacobo a La Promessa

Nella puntata de La Promessa di sabato 4 aprile, Curro andrà da Pia con il giornale che parla di Esteban Monteclaro. Secondo il giovane, Jacobo Monteclaro non è al palazzo per l'amore che prova per Martina: "Jacobo è a La Promessa per vendicare la morte di suo fratello", dirà a Pia. Curro spiegherà alla sua amica che certamente Jacobo ha fatto tagliare le corde al cavallo per privare Manuel di suo fratello, proprio come è successo a lui. Il ragazzo, inoltre, dirà a Pia che la vendetta di Jacobo probabilmente ha a che vedere anche con l'avvelenamento di Jana. "Ha voluto togliere a Manuel la persona più importante che aveva", dirà. Quelle di Curro, però, non saranno altro che supposizioni e Pia proverà a ricordargli che bisognerà avere delle prove certe prima di accusare Jacobo di reati così gravi.