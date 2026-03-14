Negli episodi de La Promessa in onda dal 15 al 21 marzo, Eugenia ribadirà la volontà di andare a trovare Cruz in carcere anche se Alonso si mostrerà contrario. Inoltre Curro difenderà Martina, ma il Duca de Carval lo umilierà davanti a tutti.

Adriano e Catalina, invece, si sposeranno davanti ai loro cari, mentre Simona sarà dispiaciuta per il comportamento di Tono.

Alonso vieta a Eugenia e Martina di andare a trovare Cruz in prigione

Manuel riceverà una lettera che gli farà comprendere che Antonio gli ha detto tante bugie. Simona sarà rattristata e non saprà cosa fare per rimediare agli errori del figlio e non sortiranno effetti gli interventi di Candela per fare riappacificare i due.

Intanto Adriano e Catalina si sposeranno di fronte ai loro cari.

Nel frattempo Eugenia racconterà a Martina tutte le angherie che ha dovuto subire nel periodo in cui è rimasta rinchiusa in sanatorio ed inviterà la ragazza ad accompagnarla in prigione [VIDEO]per incontrare Cruz. La marchesina per evitare problematiche spiegherà ad Alonso quali sono le intenzioni di Eugenia, il quale vieterà alle due donne di lasciare il palazzo per questo motivo.

Petra si mostra solidale nei confronti di Simona

Petra si accorgerà che Simona è molto triste e sarà molto comprensiva nei suoi confronti e questo susciterà molto stupore in tutti. Intanto Angela farà in modo di fare uscire Lope e Curro senza che nessuno possa vederli, per consentirgli così di andare nella gioielleria Llop indicata da Basilio.

Lope dirà di chiamarsi Ramiro Pedralba, mentre Curro Amedeo Velarde. I due racconteranno di voler acquistare un gioiello per la fidanzata del futuro marchese Velarulo.

Nel frattempo il Duca de Carval y Ci-fuentes giungerà nella tenuta e si fermerà con la scusa di un problema alla sua auto. Il nobile non mancherà di criticare il nuovo fidanzamento di Martina. Curro interverrà nella conversazione fingendosi un cameriere, ma il duca lo riconoscerà e lo umilierà. In tutto questo, Eugenia ribadirà ad Alonso la volontà di andare a trovare Cruz in carcere.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Adriano e Catalina sono convolati a nozze con una bella cerimonia.

Inoltre Lorenzo e Leocadia hanno versato delle gocce nel bicchiere di Eugenia e ha iniziato ad assumere uno strano comportamento.

Simona, invece, non si è fidata dei racconti di Tono, mentre Curro ha scoperto che Basilio è stato incaricato di ucciderlo.