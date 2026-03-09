Le anticipazioni de La Promessa delle puntate che andranno in onda dal 16 al 22 marzo 2026 rivelano che Curro si troverà a vivere un momento molto concitato a causa di una pesante umiliazione che subirà dal Duca Carval y Cifuentes. Eugenia chiederà a Martina di accompagnarla a trovare Cruz, ma Alonso si opporrà categoricamente. Nel frattempo, Tono farà perdere le tracce di sé, insieme all'auto con la quale è partito.

Anticipazioni La Promessa al 22 marzo: Tono sparito, Alonso vieta a Eugenia di andare da Cruz

Nelle prossime puntate de La Promessa, che andranno in onda su Rete4 fino al 22 marzo, Eugenia farà il possibile per andare a trovare Cruz.

Alonso sarà decisamente contrario, sta di fatto che non darà a Martina il permesso di accompagnare la donna nella sua missione. Simona e Manuel saranno profondamente amareggiati a causa della sparizione di Tono, insieme ai soldi di Manuel e all'automobile. La madre sarà sospettosa nei riguardi del figlio, mentre Manuel sarà più indulgente. Petra sarà molto comprensiva nei riguardi di Simona, lasciando tutti spiazzati per i suoi comportamenti.

Curro prova ad ingannare il Duca, che lo scopre e lo umilia

Ad un certo punto, a La Promessa si paleserà il Duca de Carval y Cifuentes, che dirà di avere un problema con l'auto. Tutti i protagonisti della tenuta andranno in subbuglio, in quanto devono nascondere Curro, Adriano, Catalina e i bambini.

Il Duca, poi, provocherà Martina parlandole del suo nuovo fidanzamento. Nella speranza di interrompere la conversazione, Curro proverà ad ingannare il Duca travestendosi da cameriere. L'uomo, però, lo scoprirà e lo umilierà pesantemente.

Curro e Lope si fingeranno altre persone

Angela escogiterà un piano per fair in modo che Curro e Lope lascino La Promessa per un po' di tempo. Nel dettaglio li inviterà a recarsi presso la gioielleria di Llop fingendo di avere un'altra identità e adoperando dei nomi fasulli. Lope dirà di chiamarsi Ramiro Pedralba, mentre Curro si spaccerà per Amadeo Velarde. Il loro obiettivo è quello di far credere al gioielliere di dover acquistare un gioiello per la fidanzata del futuro marchese Velarde, che non è altri che Curro.