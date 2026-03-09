Le puntate de La Promessa, in onda da lunedì 16 a domenica 22 marzo alle 19:45 su Rete 4, porteranno nuovi scossoni nella vita della tenuta. Eugenia manifesterà il desiderio di andare a trovare Cruz, scatenando un netto rifiuto da parte di Alonso, mentre la scomparsa improvvisa di Tono getterà Simona e Manuel nello sconforto. Intorno a loro, la presenza del Duca de Carval y Cifuentes, le manovre di Angela e le tensioni tra Curro e il Duca accenderanno una settimana ricca di colpi di scena.

Eugenia vuole vedere Cruz, ma Alonso lo vieta

Eugenia, sempre più determinata, chiederà a Martina di accompagnarla a far visita a Cruz.

La giovane, preoccupata per la zia, si rivolgerà ad Alonso per ottenere il permesso, ma il marchese sarà irremovibile: nessuno dovrà recarsi dalla marchesa. Il suo divieto, netto e categorico, lascerà Eugenia delusa e aumenterà il clima di tensione all’interno della famiglia. Nel frattempo, la sparizione di Tono sconvolgerà la tenuta. L’uomo è scomparso nel nulla, portando con sé denaro e automobile, e lasciando Simona e Manuel profondamente amareggiati. A sorpresa, Petra mostrerà una sensibilità inaspettata nei confronti di Simona, un atteggiamento che lascerà tutti senza parole. Angela, invece, troverà un pretesto per far uscire Curro e Lope da La Promessa. I due, sotto falso nome, si presenteranno alla gioielleria Llop fingendo di dover acquistare un regalo per la futura marchesa Velarde, attirando l’attenzione su una situazione già delicata.

Il Duca arriva a palazzo e Curro viene umiliato

L’arrivo del Duca de Carval y Cifuentes metterà in agitazione l’intera tenuta. L’uomo sosterrà di essersi fermato per un guasto all’automobile, ma la sua presenza sarà tutt’altro che casuale. La situazione diventerà ancora più complessa perché in palazzo si trovano Curro, Adriano e Catalina con i bambini, che non devono assolutamente essere scoperti. Il Duca approfitterà dell’occasione per provocare Martina, parlando del suo nuovo fidanzamento. Curro, che ascolterà la conversazione di nascosto, interverrà fingendosi un cameriere per interrompere il dialogo, ma il Duca lo riconoscerà immediatamente e lo umilierà davanti a tutti.