Le trame delle nuove puntate de La Promessa in programma dal 30 marzo al 5 aprile sui teleschermi di Rete 4 rivelano che Leocadia ingannerà Eugenia, facendole credere di stare dalla sua parte. Manuel (Arturo Garcia Sancho), invece, inizierà a sospettare della buonafede di Tono.

Leocadia inganna Eugenia

Lope si recherà in gioielleria dove la signora Esmeralda gli consegnerà un pacchetto. In questa circostanza, Trini confesserà che Jacobo si è recato nel suo negozio per acquistare delle fedi nuziali.

Eugenia, invece, farà ritorno a La Promessa dopo un breve viaggio.

La donna racconterà di essersi recata in carcere a fare una visita a Cruz grazie all'aiuto del conte di Ayala che le aveva inviato una macchina per prelevarla a domicilio.

Nel frattempo, Leocadia fingerà un avvicinamento con Eugenia, promettendole di aiutare Cruz a evitare una pesante condanna per la morte di Jana. Allo stesso tempo, la darklady si metterà d'accordo con Lorenzo per eliminare la donna e spedirla in sanatorio, facendola impazzire.

Manuel nota lo strano comportamento di Tono

Le anticipazioni settimanali dello sceneggiato spagnolo raccontano che Catalina e Adriano decideranno di rimandare il loro viaggio di nozze. Martina incontrerà poi il contadino, appena entrato alla tenuta. La figlia di Margarita inviterà il giovane ad andarsene da lì.

Manuel, invece, chiamerà la caserma della guardia civile di Valverde. L'erede del marchesato non potrà fare a meno di notare lo strano comportamento assunto da Tono alla presenza del sergente Burdina. Infine Lisandro continuerà a provocare Curro.

Leocadia e Lorenzo hanno iniziato ad avvelenare Eugenia per farla impazzire

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa che sono state trasmesse a fine marzo in televisione, Romulo ha tagliato i ponti con Pia dopo aver scoperto che ha parlato con Emilia del loro passato. Catalina ha convinto il maggiordomo a chiedere perdono alla domestica. Quest'ultima è apparsa felice di riabbracciare Romulo e di ricominciare il loro stretto rapporto. L'arrivo di Lisandro ha terrorizzato tutti.

Eugenia è stata costretta a ritornare a dormire nella stanza di Lorenzo e lui non l'ha presa molto bene. Leocadia ha invitato il capitano de La Mata a calmarsi per non fornire all'ospite un emozione sbagliata. La darkady, a questo punto, ha stretto un'alleanza con l'uomo per sbarazzarsi di Eugenia, che è diventata un problema alla tenuta. I due hanno iniziato a somministrare del veleno nelle bevande della donna per farla impazzire e farla tornare in sanatorio. La madre adottiva di Curro ha iniziato ad accusare degli strani malesseri.