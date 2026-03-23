Le anticipazioni de La Promessa delle puntate che andranno in onda su Rete4 dal 30 marzo al 5 aprile 2026 rivelano che Manuel e Tono lavoreranno in armonia, tuttavia, quest'ultimo andrà in ansia nel momento in cui si troverà al cospetto del sergente Burdina. Tale situazione spingerà Manuel a prendere una decisione. Alla tenuta, intanto, Leocadia tenterà un avvicinamento con Eugenia, che nel frattempo tornerà a casa rivelando di essere stata a trovare Cruz, ma le sue intenzioni saranno tutt'altro che sincere. La donna, infatti, tramerà insieme a Lorenzo una strategia per sbarazzarsi di Eugenia una volta per tutte.

Anticipazioni La Promessa: Leocadia e Lorenzo tramano alle spalle di Eugenia, Tono va in crisi a causa del sergente Burdina

Nelle prossime puntate de La Promessa, Eugenia farà ritorno alla tenuta confessando di essere riuscita ad andare a trovare Cruz grazie ad un'auto procurata dal conte de Ayala. Intanto, Leocadia tenterà un avvicinamento ad Eugenia, facendole credere di essere disposta ad aiutare Cruz. In realtà, la donna sta tramando in segreto insieme a Lorenzo una trappola per sbarazzarsi definitivamente della donna facendola ritornare in sanatorio.

Tono e Manuel, dal canto loro, lavoreranno in armonia. Quest'ultimo, però, non potrà fare a meno di notare uno strano comportamento nel suo collaboratore, il quale andrà nel panico nel momento in cui si troverà dinanzi il sergente Burdina.

Manuel, allora. deciderà di mettersi in contatto con la caserma della Guardia Civil di Valverde de la Jara.

Martina allontana Adriano dalla tenuta, Lisandro continua a mettere in difficoltà Curro

Su di un altro versante, poi, vedremo che Lope andrà in gioielleria ed Esmeralda gli consegnerà un pacchettino. Trini, poi, rivelerà che Jacobo si è recato in gioielleria comprando qualcos'altro oltre alle fedi. Catalina e Adriano rimanderanno la loro partenza, mentre Martina scoprirà che Adriano sia entrato a palazzo senza il permesso di nessuno. Proprio per tale ragione, esorterà l'uomo ad andare via quanto prima. Curro si troverà sempre più sotto pressione a causa della presenza di Lisandro, il quale non farà altro che provocarlo rendendo la sua vita un inferno.