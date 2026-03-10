Le trame delle prossime puntate de La Promessa in onda a inizio marzo in Spagna e tra qualche mese su Rete 4 rivelano che Santos troverà conforto in Pia in seguito alla morte della madre. Curro, invece, riuscirà a umiliare Lorenzo de La Mata durante una partita di poker.

Santos crolla davanti a Pia

Maria deciderà di informare Pia di aver parlato con Carlo della sua passata storia d'amore con Padre Samuel. La domestica dirà alla collega che il lacchè non ha preso bene la notizia, tanto da aver messo in dubbio la sua gravidanza.

Successivamente Pia Adarre darà allo staff de La Promessa un'informazione inquietante.

La donna comunicherà che la Guardia civile sospetta che la morte di Ana non sia stata accidentale. Santos si chiuderà in un ermetico silenzio, devastato dal dolore. Il ragazzo incapace di contenere l'angoscia per il tragico lutto crollerà davanti a Pia, confessandogli quando si senta perso.

Curro ridicolizza Lorenzo durante una partita a poker

Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Lorenzo organizzerà una partita di poker a palazzo. Sarà in questa circostanza che Curro e Angela sorprenderanno tutti, facendo un annuncio. La coppia annuncerà pubblicamente il loro matrimonio, lasciando il capitano de La Mata completamente confuso davanti ai suoi ospiti. Il nobile diventerà così oggetto di scherno da parte dei suoi stessi amici dopo l'annuncio inaspettato.

Lorenzo umiliato finirà per confessare a Ciro che Curro è riuscito a ridicolizzarlo pubblicamente.

Infine Ricardo farà il suo ritorno a La Promessa in seguito alla scoperta che Ana è stata uccisa durante una rapina. L'ex maggiordomo della tenuta avrà un incontro molto emozionante col figlio Santos.

Lorenzo ha iniziato ad avvelenare Eugenia con delle dosi di laudano

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa che sono andati in onda ad inizio marzo in Italia, Catalina (Carmen Asecas) e Adriano hanno deciso di sposarsi in gran segreto nei giardini della tenuta. La cerimonia religiosa è stata fermata dall'arrivo di Leocadia, la quale ha detto ai due promessi sposi che avrebbero dovuto sposarsi nel salone del palazzo insieme al resto della famiglia.

Intanto, la presenza di Eugenia ha turbato sempre più Lorenzo, che ha deciso d'intervenire. Il capitano de La Mata ha organizzato un diabolico piano ai danni della moglie con la complicità di Leocadia. L'uomo ha iniziato a somministrare delle dosi di laudano ad Eugenia con la speranza che impazzisca e venga rinchiusa nuovamente in sanatorio. Infine Romulo è apparso molto arrabbiato nei confronti di Pia per aver scoperto il segreto che lo lega ad Emilia.