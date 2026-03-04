Tutti dubiteranno della salute mentale di Eugenia nelle prossime puntate de La Promessa: la donna aggredirà Lorenzo con un tagliacarte.

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo inizierà a somministrare del laudano a Eugenia per farla tornare in manicomio.

Lorenzo farà di tutto per mandare via Eugenia da La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il piano di Leocadia e Lorenzo porterà i suoi frutti. I due si alleeranno con lo scopo di far tornare Eugenia in sanatorio e liberarsi di lei. Per raggiungere il loro intento, Leocadia e Lorenzo intossicheranno l'unguento usato per fare i massaggi a Eugenia.

Sarà praticamente impossibile scoprire che quella boccetta contiene laudano. Maria ed Emilia saranno a contatto con la sostanza durante il trattamento, ma laveranno subito le mani, quindi per loro non ci sarà nessuna conseguenza. Eugenia, invece, con due massaggi al giorno, inizierà sin da subito ad accusare una certa stanchezza e confusione che presto andranno a degenerare. Lorenzo e Leocadia faranno in modo che tutti inizino a dubitare della sanità mentale di Eugenia e per rendere tutto più credibile creeranno confusione in modo molto graduale. Lorenzo, abitando nella stessa stanza di sua moglie, inizierà a nasconderle le cose per poi farle perdere la pazienza.

Eugenia vittima del piano di Leocadia e Lorenzo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Eugenia si troverà in camera con Lorenzo e apparirà serena. Ad un certo punto, la donna poserà la spazzola sul comodino per andare a prendere la giacca, ma al suo ritorno non la ritroverà più. Eugenia continuerà a chiedere dove sia la sua spazzola, ma Lorenzo non saprà risponderle. La donna inizierà ad agitarsi e chiamerà la servitù. Teresa arriverà in camera, vedrà Eugenia molto nervosa e la aiuterà a cercare la spazzola. Lorenzo assisterà alla scena imbarazzato per sua moglie, soprattutto quando Teresa troverà facilmente l'oggetto nel cassetto. Lo sguardo di Lorenzo farà infuriare Eugenia: "Non guardarmi come se fossi pazza", inizierà ad urlare. La donna in pochi minuti afferrerà un tagliacarte e lo punterà a suo marito. Teresa assisterà all'aggressione e, preoccupata, correrà a raccontare tutto a Romulo.