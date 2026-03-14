Cristobal incontrerà Leocadia di nascosto e le confiderà qualcosa che la farà infuriare nelle prossime puntate de La Promessa: "Angela mi ha chiesto se sono suo padre".

Le anticipazioni rivelano che Leocadia si domanderà come mai sua figlia abbia avuto questo dubbio e accuserà Cristobal di non aver mantenuto la promessa. Pochi giorni prima, infatti, lei gli aveva detto che è lui il padre di Angela, chiedendogli la massima discrezione.

La storia d'amore a La Promessa tra Leocadia e Cristobal

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia sarà in seria difficoltà a causa del suo misterioso passato.

Nelle puntate in onda in Italia, Eugenia le ha appena detto che sa chi è il padre di Angela e questo ha scosso la serenità di Leocadia. a moglie di Lorenzo, tuttavia, non avrà la possibilità di svelare il segreto che Leocadia custodisce da anni, perché morirà. Ci vorrà diverso tempo prima che si torni a parlare di questa storia e tutto avrà inizio quando al palazzo arriverà Cristobal, il nuovo maggiordomo che sostituirà Romulo e che sarà fortemente raccomandato da Leocadia. Nel giro di pochi giorni si scoprirà che la donna in realtà è innamorata di Cristobal e sono amanti da molti anni. La relazione tra i due procederà a gonfie vele finché Cristobal non proverà un interesse per Teresa e con lei ci sarà anche un bacio.

La paura di perdere il suo amante sarà grande per Leocadia che deciderà di aprirgli il suo cuore e dirgli che lei lo ama davvero. La dolcezza della donna colpirà profondamente Cristobal che fino a quel momento aveva pensato di essere per lei solo un divertimento.

La rabbia di Leocadia dopo la confessione di Cristobal

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia confiderà a Cristobal che è lui il padre di sua figlia. La notizia cambierà totalmente la vita al maggiordomo che, pur avendo promesso alla sua amante di mantenere il segreto si avvicinerà ad Angela. Il rapporto che nascerà sarà di pura amicizia, ma la ragazza sentirà in cuor suo un forte legame con Cristobal, tanto che arriverà a chiedergli se sia suo padre.

Lui sarà costretto a negare e spiegherà alla ragazza che ha conosciuto Leocadia solo al suo arrivo a La Promessa. Successivamente, Cristobal dirà tutto alla sua amante: "Angela mi ha chiesto se sono suo padre". Leocadia andrà su tutte le furie e lo accuserà di non aver mantenuto la parola. La donna intimerà a Cristobal di non rivelare nulla a sua figlia, perché non è ancora arrivato il momento.