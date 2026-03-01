Curro costringerà Manuel ad andare sulla tomba di Jana nelle prossime puntate de La Promessa: "Jana non tornerà", gli dirà abbracciandolo.

Le anticipazioni rivelano che Manuel si rifiuterà per mesi di andare al cimitero e quando Curro lo costringerà a farlo ci confiderà con lui. Il marchesino spiegherà che non riesce ad accettare la realtà e spera che Jana ricompaia da un giorno all'altro.

La speranza di Manuel che Jana torni a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Manuel concentrerà tutte le sue energie sul nuovo progetto lavorativo.

Con l'aiuto di Tono e il denaro ricevuto da Burdina, Manuel avvierà la sua attività di produzione dei motori degli aerei. In questo modo, il marchesino si renderà utile alla situazione economica in cui versa la sua famiglia, ma soprattutto tenterà di distrarsi dal tormento di aver perso Jana. Manuel troverà nel lavoro una nuova ragione di vita, anche se il pensiero della sua amata busserà alla sua porta in ogni occasione. Durante le nozze di Adriano e Catalina, Manuel non potrà fare a meno di pensare al suo grande giorno con Jana. Il marchesino vivrà ogni suo successo con nostalgia, perché non avrà accanto a sé la donna amata. Curro sarà l'unico a notare la profonda infelicità di Manuel e anche il suo modo di scappare dal dolore e per questo lo metterà di fronte alla realtà.

Il ragazzo chiederà a suo fratello di passare il pomeriggio insieme e i due inizieranno a passeggiare.

Lo sfogo di Manuel tra le braccia di Curro

Nelle prossime puntate de La Promessa, Manuel inizierà ad innervosirsi quando vedrà che Curro sta prendendo un sentiero che non si aspettava. "Questa strada porta al cimitero", dirà Manuel agitato e offeso, "Perché mi stai facendo questo?". Curro gli spiegherà che se gli avesse detto dove l'avrebbe portato lui non avrebbe accettato. "Perché non vuoi vedere la tomba di Jana?" chiederà Curro. Manuel risponderà con disperazione: "Perché se vedo la sua tomba significa che è morta", urlerà in lacrime. Il marchesino crollerà, ammettendo che spera ancora di vedere Jana riapparire da un momento all'altro.

"Jana non tornerà", dirà Curro con grande dolore abbracciando Manuel. I due fratelli andranno insieme sulla tomba di Jana e per il marchesino sarà impossibile trattenere la grande sofferenza e il ricordo della grave perdita subita.