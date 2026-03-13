Eugenia darà sfogo a tutta la sua follia nelle prossime puntate de La Promessa: dopo aver rapito Andres minaccerà di buttarsi dalla torre con il bambino.

Le anticipazioni rivelano che Leocadia e Lorenzo riusciranno a portare Eugenia alla pazzia. Catalina sarà terrorizzata all'idea di poter perdere suo figlio.

Il piano di Lorenzo e Leocadia per cacciare Eugenia da La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Eugenia finirà nella trappola di Lorenzo e Leocadia. I due, infatti, non avranno nessuna intenzione di sopportare a lungo la presenza della donna al palazzo e si daranno da fare per farla tornare al manicomio.

Il piano sarà lungo ed elaborato nei minimi dettagli, ma alla fine, darà i suoi frutti. Innanzi tutto Leocadia suggerirà a Lorenzo di somministrare il laudano a Eugenia. Per non dare nell'occhio, però, la sostanza sarà utilizzata in piccole dosi per simulare un peggioramento graduale della povera madre di Curro. Oltre alla sostanza, Lorenzo e Leocadia utilizzeranno la loro astuzia per portare Eugenia all'esasperazione e dimostrare a tutti che le dimissioni dal sanatorio sono state un gravissimo errore. Lorenzo si divertirà a far sentire a sua moglie dei rumori in piena notte per poi negarne l'esistenza: in questo modo lascerà intendere che sono tornare le allucinazioni. Inoltre, il Capitano nasconderà degli oggetti a sua moglie per poi farglieli ritrovare per far credere che la sua mente è molto confusa.

Il gioco fondamentale, però, spetterà a Leocadia che darà alla fragile mente di Eugenia il colpo finale.

Il battesimo dei figli di Catalina sarà rovinato

Nelle prossime puntate de La Promessa, Eugenia rivedrà Catalina e conoscerà per la prima volta i due gemelli. La donna sarà entusiasta alla vista dei bambini e Leocadia capirà che il punto dolente è proprio quello della sua maternità, mai vissuta pienamente e come avrebbe voluto. Leocadia, in particolare, inizierà a convincere Eugenia del fatto che qualcosa di speciale la lega a Andres, il figlio maschio di Catalina. La donna, inoltre, seminerà zizzania tra Eugenia e la neomamma, dicendole che Catalina non vuole farle vedere i bambini perché ha notato il legame speciale ed è gelosa.

Quando Eugenia sarà esclusa dal battesimo dei bambini, la reazione sarà il risultato del lungo lavoro di Leocadia e Lorenzo. Eugenia riuscirà a uscire dalla stanza in cui era rinchiusa e dopo aver premuto il grilletto contro Adriano prenderà Andres e salirà sulla torre. Eugenia minaccerà di buttarsi di sotto con il bambino e Catalina sarà fuori di sé per la disperazione.