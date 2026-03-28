Alonso avrà un grande regalo di nozze per Emilia e Romulo nelle prossime puntate de La Promessa: una casa in riva al mare come hanno sempre sognato.

Le anticipazioni tv rivelano che Romulo sarà stupito e imbarazzato per un dono così generoso, ma Alonso non accetterà rifiuti. "Tu mi hai aiutato", dirà il marchese, "Ora tocca a me".

Gioia per Emilia e Romulo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che ci sarà un doppio addio con Romulo ed Emilia che si uniranno in matrimonio. Il maggiordomo deciderà di concentrarsi sull'amore e chiudere la sua carriera, anche se la nostalgia del palazzo si farà sentire.

Romulo riceverà un grande affetto da parte di tutti i collaboratori, ma anche di Alonso che non si separerà facilmente da lui. Il marchese proverà a tenere il maggiordomo più vicino a lui offrendo una casa a Lujan in periferia, di sua proprietà. Nonostante la grande generosità, però, Romulo rifiuterà l'abitazione perché il suo sogno sarà un altro. Il maggiordomo spiegherà ad Emilia che da anni desidera una casa in riva al mare in cui passare il resto della sua vita con la sua amata. La coppia ringrazierà Alonso, ma proseguirà con il suo progetto, anche se trovare il posto giusto non sarà affatto facile. Il maggiordomo, infatti, scoprirà a malincuore che la casetta che aveva scelto per lui ed Emilia è già stata venduta.

Quello che Romulo ignorerà sarà il grande regalo di nozze che Alonso ha in mente per lui e la sua sposa.

Emilia e Romulo verso una nuova vita

Nelle prossime puntate de La Promessa, a un passo dal matrimonio Alonso convocherà Romulo nel suo studio. Il maggiordomo troverà insieme al marchese Emilia che lo accoglierà con un sorriso entusiasta. Alonso comunicherà a Romulo il suo regalo di nozze: una casa in riva al mare che apparteneva a dei signori. "Si tratta di un'abitazione modesta", dirà il marchese, "Ma è in riva al mare proprio come sogni". Romulo sarà piuttosto imbarazzato e farà notare ad Alonso che il suo budget è limitato e non potrebbe acquistare una casa del genere. Emilia lo rassicurerà: "Alonso si farà carico di tutte le spese", gli dirà con gli occhi pieni di felicità. Il marchese spiegherà a Romulo che non ha dimenticato quando era sul lastrico e lui gli ha ceduto i suoi risparmi: "Tu mi hai aiutato, ora tocca a me", dirà.