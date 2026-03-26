Catalina perderà il sonaglino di Andres nelle prossime puntate de La Promessa: l'oggetto sarà ritrovato nel cassetto di Eugenia.

Le anticipazioni rivelano che Catalina temerà l'attaccamento morboso di Eugenia verso i suoi figli. In realtà, anche la sparizione del sonaglino sarà opera di Lorenzo e Leocadia.

Lorenzo deciso a cacciare Eugenia da La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Eugenia inizierà a dare forti segnali di squilibrio a causa del piano di Lorenzo e Leocadia. Questi ultimi si riveleranno una squadra vincente e astuta e in poco tempo riusciranno a far perdere credibilità a Eugenia senza destare alcun sospetti su di loro.

Dopo aver somministrato piccole dosi di laudano a sua moglie, Lorenzo inizierà a peggiorare la sua situazione con degli "scherzi" che le faranno perdere il controllo. Appena Eugenia distoglierà lo sguardo, Lorenzo nasconderà la spazzola che stava usando. La donna cercherà l'oggetto ovunque, certa di averlo posato sul comò, ma solo l'arrivo di Teresa riuscirà a restituirglielo. La cameriera troverà la spazzola in uno dei cassetti e Eugenia riceverà un forte rimprovero da Lorenzo. La donna, a quel punto, afferrerà un tagliacarte e minaccerà pesantemente suo marito, sotto gli occhi terrorizzati di Teresa che correrà a parlarne con i signori e con il resto della servitù.

Eugenia peggiorerà giorno per giorno

Nelle prossime puntate de La Promessa tutti temeranno per la salute mentale di Eugenia dopo l'aggressione a Lorenzo. Gli strani fenomeni continueranno nei giorni seguenti, questa volta con l'aiuto di Leocadia che da tempo ha notato il forte affetto di Eugenia per i figli di Catalina. La giovane madre sarà piuttosto preoccupata perché non riuscirà a trovare da nessuna parte il sonaglino di Andres. "Senza quello non dorme", dirà a Martina e Angela che si impegneranno ad aiutarla nella ricerca dell'oggetto che sembrerà sparito nei nulla. Anche questa volta la risposta arriverà da Teresa e non piacerà affatto. La cameriera restituirà il sonaglino a Catalina, ma quando le dirà dove lo ha trovato spaventerà tutti.

"Era nel cassetto di Eugenia", dirà, "L'ho visto mentre riordinavo i suoi vestiti". A Catalina sarà sempre più chiaro che Eugenia si sta legando morbosamente ai bambini. In realtà il sonaglino non avrà nulla a che vedere con la povera Eugenia: la sua sparizione sarà sempre opera di Lorenzo e Loecadia.