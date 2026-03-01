Nelle prossime puntate de La Promessa, la morte della madre di Santos fermerà ogni intrigo di palazzo. Mentre Leocadia e Ciro continueranno a sfidarsi per il controllo della villa, l’arrivo della Guardia Civil con una notizia tragica cambierà bruscamente le priorità di tutti. Il lutto colpirà Santos nel profondo, lasciandolo impietrito davanti ai colleghi e trasformando l’atmosfera della tenuta in un silenzio carico di tensione.

Dramma a La Promessa: muore la madre di Santos

A La Promessa l’atmosfera cambierà bruscamente: un lutto improvviso metterà fine ai giochi di potere tra i corridoi del palazzo mettendo in secondo piano la guerra per il potere tra Leocadia, Ciro e Jacobo.

Mentre i tre continueranno a sfidarsi per il controllo del palazzo, una notizia cambierà completamente le priorità all’interno della villa, spegnendo temporaneamente la sete di vendetta dei protagonisti.

L’annuncio della Guardia Civil

La Guardia Civil si presenterà a palazzo senza preavviso. L’arrivo della Guardia Civile porterà una notizia tragica: la madre di Santos è morta. Davanti a questa perdita, ogni intrigo di palazzo passerà in secondo piano, lasciando spazio solo allo shock dei presentii. Sarà un evento capace di fermare, anche se solo per un istante, i complotti che vedono coinvolti nobili e servitù.

Santos si chiude nel silenzio

Santos apprenderà della perdita davanti ai suoi colleghi e resterà impietrito.

Al suo rientro alla tenuta, il ragazzo apparirà irriconoscibile e completamente assente. Nonostante la vicinanza di chi proverà a dargli conforto, Santos si chiuderà in un silenzio totale. Il dolore lo renderà un’ombra che vagherà per le stanze, incapace di reagire a quanto accaduto.

Tuttavia, la vita a palazzo non si fermerà del tutto. Martina porterà avanti la sua lotta per il rifugio e Leocadia cercherà ancora di mettere il Marchese contro Ciro. Ma l’atmosfera sarà diversa: davanti a un lutto così concreto, le ambizioni e le bugie dei protagonisti sembreranno improvvisamente vuote. La morte della madre di Santos non sarà un semplice momento di tristezza, ma un fatto destinato a stravolgere i rapporti e i futuri equilibri de La Promessa.