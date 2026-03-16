Eugenia sparirà nel nulla e tornerà a La Promessa dopo aver fatto preoccupare tutti: "Sono stata in carcere da Cruz", dirà scatenando la rabbia di Alonso.

Le anticipazioni rivelano che Ayala aiuterà ancora una volta Eugenia, mandandole una carrozza per permetterle di fare visita a Cruz. Il marchese la prenderà malissimo, perché temerà ancora che la sua famiglia finisca in pasto ai giornalisti.

Alonso tutelerà a tutti i costi La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Eugenia chiederà a Martina un favore che la metterà in una posizione scomoda.

La donna, infatti, chiederà di poter andare in carcere per visitare Cruz e Martina le ricorderà che Alonso ha vietato a tutta la famiglia di prendere iniziative in tal senso. "Tu sei l'unica che può aiutarmi", dirà Eugenia riferendosi al fatto che la ragazza ha già disobbedito alla regola del marchese per andare da sua zia. Martina si impegnerà a parlare con Alonso che però non vorrà saperne di concedere a Eugenia di vedere sua sorella. La donna andrà personalmente dal marchese, ma riceverà un netto rifiuto. Qualche giorno dopo, Eugenia sparirà nel nulla e tutti saranno molto preoccupati per lei. Lorenzo temerà di averle dato troppo laudano, ma in realtà non sarà così. Quando Alonso sarà sul punto di chiamare la polizia e avviare le ricerche, Eugenia tornerà al palazzo come se nulla fosse accaduto.

La rabbia di Alonso e le ragioni di Eugenia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Eugenia saluterà la sua famiglia con sarcasmo, dicendosi stupita per tanta preoccupazione. Successivamente, la donna gelerà Alonso dicendogli il vero motivo della sua assenza: "Sono stata da Cruz in carcere". Il marchese andrà su tutte le furie, ma Eugenia terrà a precisare che nessuno può più dirle cosa deve fare e che lei non è una marionetta. La donna, inoltre, spiegherà che è stato ancora una volta Ayala a aiutarla. "Mi ha mandato una carrozza", dirà Eugenia ad Alonso che sarà molto amareggiato. "Perché mi fai questo?" chiederà il marchese temendo l'ennesimo scandalo. Leocadia, invece, si avvicinerà a Eugenia dicendo che vuole esserle amica e fingerà di avere a cuore la salute di Cruz.