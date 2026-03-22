Leocadia distruggerà la felicità di Adriano e Catalina nelle prossime puntate de La Promessa: servendosi del Barone de Valladares, infatti, la signora manderà via per sempre la figlia di Alonso da Lujan.

Le anticipazioni rivelano che Catalina sarà costretta a lasciare la sua famiglia, perché il Barone la minaccerà con la via dei suoi figli. Nessuno immagina che Leocadia è dietro ogni evento che colpisce i De Lujan.

Eugenia uscirà di scena a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia continuerà a manipolare le vite dei De Lujan senza che nessuno si accorge di nulla.

La signora De Figueroa si è stabilita al palazzo da mesi e da allora la sua ascesa al potere on si è mai arrestata. Nelle puntate in onda in Italia Leocadia sta provando a sbarazzarsi di Eugenia e alla fine ci riuscirà. La madre di Curro sarà portata alla pazzia e alla fine si lancerà dalla torre il giorno del battesimo dei figli di Catalina. L'uscita di scena di Eugenia segnerà una grande vittoria per Leocadia che tuttavia non sarà ancora soddisfatta. Il prossimo bersaglio della donna sarà Catalina, la figlia di Alonso che prenderà sempre più potere alla tenuta. Leocadia non potrà tollerare che Adriano e sua moglie amministrino la Promessa con Martina e per questo studierà un modo per eliminare anche Catalina.

Come sempre, la signora De Figueroa non si esporrà in prima persona, ma lascerà agli altri il lavoro sporco e questa volta toccherà al Barone de Valladares.

Catalina nel mirino di Leocadia dopo la fine di Eugenia

Nelle prossime puntate de La Promessa, il Barone de Valladares dichiarerà guerra a Catalina, colpevole a suo dire di favorire i diritti dei lavoratori a discapito dei signori. Presto i battibecchi tra i due si trasformeranno in tragedia. Il Barone, infatti, intimerà a Catalina di lasciare Lujan senza marito e senza figli per assicurarsi che non metterà più piede a La Promessa. La minaccia sarà chiara: se tornerà, i suoi figli moriranno. Catalina, in lacrime, sarà costretta a dire addio alla sua amata famiglia fingendo di aver preso autonomamente la decisione.

Adriano sarà disperato e penserà che sua moglie lo abbia abbandonato. Dopo la partenza di Catalina, il Barone andrà da chi gli ha commissionato il piano da mesi: Leocadia. La donna si congratulerà con lui e sarà pronta a ricompensarlo generosamente.