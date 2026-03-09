Leocadia scioglierà il laudano nel bicchiere di Eugenia nelle prossime puntate de La Promessa: il piano ideato con Lorenzo vedrà il primo risultato perché la donno avrà il primo crollo nervoso.

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo e Leocadia saranno determinati a far tornare Eugenia al manicomio.

Lorenzo e Leocadia: una squadra vincente

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Leocadia cambierà idea su Lorenzo e si alleerà con lui. I due, infatti, avranno un importante obiettivo in comune: sbarazzarsi di Eugenia. Leocadia andrà dal Capitano e gli dirà che parlare con Alonso non basterà a rispedire sua cognata in manicomio.

La donna chiederà a Lorenzo di unire le loro forze, ma prima pretenderà di sapere tutta la verità sulla malattia di sua moglie. Il Capitano racconterà a Leocadia che prima dell'arrivo di Ayala, Eugenia è stata imbottita di laudano e per questo motivo era completamente distaccata dalla realtà. La donna, con un sorriso beffardo, assicurerà a Lorenzo che sua moglie tornerà in sanatorio: "A tutto c'è una soluzione", dirà. Lorenzo e Leocadia si metteranno subito in moto per rimettere Eugenia sulla strada della pazzia. Innanzi tutto, si procureranno la sostanza da somministrarle di nascosto e poi sceglieranno il momento migliore per iniziare a mettere in pratica il loro diabolico piano.

L'incubo del manicomio farà tremare Eugenia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia e Lorenzo si dimostreranno una squadra affiatata e perfettamente sincronizzata. I due si metteranno d'accordo per fingere una conversazione causale in presenza di Eugenia. Leocadia parlerà a Lorenzo della crisi economica dei De Lujan e naturalmente Eugenia chiederà di saperne di più. Con i loro discorsi, il Capitano e la sua complice inizieranno a mettere paura alla loro vittima e i toni di Lorenzo si faranno prepotenti come al solito. Distratta da suo marito, Eugenia non noterà che nel frattempo Leocadia sta versando nel suo bicchiere del laudano. Nel giro di pochi minuti Eugenia inizierà ad essere debole e confusa tanto che dimenticherà che Cruz è in carcere.

Questa défaillance basterà a Lorenzo per dire a Eugenia che dovrà tornare in manicomio. La donna inizierà ad agitarsi e piangere ripetendo che non vuole andare in sanatorio. Emilia sarà pronta ad intervenire, ma Lorenzo e Leocadia saranno soddisfatti per aver provocato la prima crisi di Eugenia con poche gocce di laudano.