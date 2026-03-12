Manuel perdonerà Toño e salderà tutti i suoi debiti usando i soldi di Leocadia nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che Toño perderà il denaro di Manuel al gioco invece di comprare i macchinari per l'azienda. Il marchesino non perderà la fiducia in lui e deciderà di dargli un'altra possibilità.

Il ritorno di Toño a La Promessa sarà deludente

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che presto le trame si concentreranno su Toño. Il figlio di Simona si recherà a Lujan con l'auto di Alonso e con i soldi di Manuel per acquistare i macchinari, ma non tornerà al palazzo.

Il ritardo del ragazzo metterà in allarme la cuoca che, conoscendo i trascorsi di suo figlio, temerà che si sia cacciato nei guai. Manuel sarà più ottimista di Simona e attribuirà il suo mancato ritorno a un contrattempo e per tranquillizzare la cuoca si inventerà di aver ricevuto un telegramma da suo figlio. In realtà, Toño tornerà in ritardo e a mani vuote: "Mi hanno derubato", dirà a Manuel. Il ragazzo avrà dei lividi e nessuno metterà in dubbio la sua versione dei fatti, ma in realtà non sarà per niente onesto. Presto, infatti, il marchesino scoprirà che Toño gli ha mentito e andrà su tutte le furie. Manuel rinfaccerà al suo collaboratore di aver approfittato della suo buona fede e Toño crollerà.

Una grande opportunità per Toño grazie a Manuel

Nelle prossime puntate de La Promessa, Toño si scuserà con Manuel e gli spiegherà cosa gli è successo davvero. Il ragazzo racconterà che ha contratto grossi debiti e ha provato a giocare i suoi soldi per poterli saldare. Toño ammetterà di aver perso tutto in una bisca e di aver venduto l'auto per tamponare almeno la perdita della serata. Manuel si sentirà affranto, anche perché quel denaro sarebbe servito ad avviare la sua attività. Il marchesino non si perderà d'animo e chiederà l'aiuto economico di Leocadia che gli presterà i soldi in cambio del ruolo di azionista di maggioranza nella società. Sbollita la rabbia, Manuel salderà tutti i debiti di Toño e darà al giovane una seconda possibilità. Il marchesino avrà a cuore il futuro di Toño e gli proporrà di riconquistare sua moglie e recuperare la sua famiglia.